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Bedelli askerlik başvurusunda rekor sayı!

15 Eylül’de ilk celpten yararlanacakların silah altına alınacağı bedelli askerlik başvuruları yeni bir rekora imza atarak 26 günde 405 bini aştı. 3 Ağustos’ta başlayan bedelli başvuruları 3 Kasım’a kadar devam edecek.

30 Ağustos 2018 Perşembe 08:33
Bedelli askerlik başvurusunda rekor sayı!

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş’un askeri kaynaklara dayandırarak verdiği bu rakam, geçmişteki 5 bedelli uygulamasından yararlananların toplam sayısının 3 aylık başvuru süresinin daha ilk ayı dolmadan aşıldığını ortaya koydu. 1987, 1992, 1999, 2011 ve 2014 yıllarındaki bedelli askerlik uygulamasından toplam 398 bin 731 kişinin yararlandığı belirtilirken, halen başvuru süreci devam eden son uygulamaya gelen rekor başvuru, 400 bin tahmininin fazlasıyla aşılacağı beklentisine yol açtı. Kulislerde başvurulara ilişkin 600 bin tahmini dillendiriliyor.

21 GÜNLÜK EĞİTİM

1 Ocak 1994’te ve öncesinde doğanları kapsayan bedelli askerlikten yararlanmak isteyenler 15 bin TL, 38 yaş sınırının da kaldırıldığı dövizli askerlikten yararlanmak isteyenler ise 2 bin euro ödeyecek. Bedelliden yararlanmak için yurtiçinden başvuranlar 21 günlük temel askerlik eğitiminin ardından askerlik yükümlülüğünü yapmış sayılacaklar. Yurtdışındakiler ise temel eğitimlerini internet aracılığıyla uzaktan tamamlayacaklar.

1987’de 18 bin 433, 1992’de 35 bin 111, 1999’da 72 bin 290, 2011’de 69 bin 73 ve 2014’te de 203 bin 824 kişi askerlik hizmetlerini bedelli olarak yapmıştı. 

Haber Tarihi: 30 Ağustos 2018 Perşembe 08:33
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