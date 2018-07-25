Bedelliden sonra yeni gündem profesyonel askerlik

Bedelli askerlik için şartlar belli olurken, yasal hazırlıklar devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün yaptığı açıklamada da “Askerlik meselesini yeni ve köklü bir anlayışla ele almamız gerekiyor” diyerek, profesyonel askerlik mesajını vermişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısının ardından yaptığı açıklamada, askerlik sistemi üzerinde düzenleme yapılması gerektiğini söylemişti.

Erdoğan açıklamasında, “Askerlik meselesini yeni ve köklü bir anlayışla ele almamız gerekiyor. Gerekli düzenlemelerin ve çalışmaların yapılmasının ardından Türkiye'de bir daha bedelli kanununa ihtiyaç olmayacak şekilde düzenleme yapacağız. Bu millet asker bir millettir. Onun ruhundaki o hassasiyeti ve inceliği de kaybetmek istemiyoruz. Hem tüm vatandaşlarımıza temel askerlik eğitimini vereceğimiz, hem de TSK'nın gücünü uzman hale getireceğimiz bir sistem üzerinde çalışacağız” demişti.

PROFESYONEL ASKERLİK GÜNDEMDE

Türkiye’nin uzun süredir gündeminde olan profesyonel askerlik için çalışmalar sürüyor. Erdoğan, geçtiğimiz dönemde Milli Savunma Bakanlığı ile Genelkurmay Başkanlığı’nın profesyonel askerlik üzerinde bir çalışma yürüttüğünü söylemişti. Milliyet gazetesinde yer alan habere göre, üzerinde çalışılan modele göre, halen yarı profesyonel ordu modelinde örgütlenen TSK’da tam profesyonel ordu modeline geçiş tasarlanıyor.

TÜM BİRLİKLERDE PROFESYONELLİK SAĞLANACAK

Kulislere yansıyan iddialara göre, TSK’nın teknik personel, sivil personel, mühendis, doktor gibi ihtiyaçları ve bu ihtiyaçların karşılanma modelleri de bu yeni sistem içinde çalışılacak. Sadece çatışmaya giren birliklerde değil, tüm birliklerde tam profesyonellik sağlanacak. Böylece, Türkiye genelindeki birliklerdeki mesleki ihtiyaçlar zorunlu askerlik yapanlardan değil, profesyonellerden sağlanacak. Sözleşmeli askerlik modeliyle TSK’nın tüm ihtiyacı uzman personel tarafından sağlanmış olacak.

SÜRE KISALACAK

Buna paralel olarak zorunlu askerliğin süresinin de kısalması, uzun-kısa dönem askerlik farkının kaldırılarak, zorunlu askerlere temel eğitim verildiği bir modelin geliştirilmesi de gündemde. Zorunlu temel eğitime alınanların işten çıkartılmalarının engellenmesi için ücretsiz izinli sayılması gibi önlemlerin geliştirilmesi de tartışılıyor.

Kaynaklar, zorunlu askerlik uygulamasından kesinlikle vazgeçilmesinin gündemde olmadığını, ancak zorunlu askerlik modellerinin de ele alınıp değerlendirileceğinin altını çizdi.