Bedellide bugün son gün!

Askerlik şubelerinde bedelli askerlik başvuruları için bugün mesaiye devam edilecek.

Milli Savunma Bakanlığının, daha önce 3 Kasım'da sona ereceği açıklanan bedelli askerlik başvurularında mağduriyetler yaşanmaması için askerlik şubelerinde hafta sonu da mesai yapılmasına yönelik kararı kapsamında, başvurular bugün de yapılabilecek.

Bedelli askerlik hizmetinden faydalanmak isteyenler, askerlik şubelerinde işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Bedelli askerlik başvuru süreci bu akşam tamamlanacak.