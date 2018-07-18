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Burhan Kuzu'dan dikkat çeken 'bedelli askerlik' yorumu

AK Parti MKYK üyesi Burhan Kuzu, sosyal medya hesabı üzerinden bedelli askerliğe dair çarpıcı bir yorumda bulundu. Kuzu 28 günlük temel askeri eğitimle ilgili, "Sanırım bir kez daha gözden geçirilir" diye yazdı.

18 Temmuz 2018 Çarşamba 09:40
Burhan Kuzu'dan dikkat çeken 'bedelli askerlik' yorumu

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, bedelli askerlikle ilgili, "Bugün bedelli askerlikle ilgili, düzenleme plan bütçe komisyonunundaki torba yasaya konulacak. Bu hafta komisyon aşamaları biterse haftaya da Genel Kurulda görüşmeler nihayete erecektir. Bedelli askerlik düzenlemesinde, 25 yaş sınırı, 25 gün askerlik süresi ve 15 bin TL lira bedel öngörülüyor" dedi. Daha sonra 25 günlük eğitim süresinin 28 güne çıkarıldığı açıklandı. Bedelli askerlikten, 31 Aralık 1993'ten önce doğanlar yararlanabilecek.

Bedelli askerliği önceki uygulamalarında eğitim süresi yer almazken bu kez düzenlemede “28 gün eğitim” getirilmesi çeşitli yorumlara neden oldu.

AK Parti MKYK üyesi Burhan Kuzu sosyal medya üzerinden bedelli askerlikte “28 gün eğitim” konusuna değindi.

Burhan Kuzu Twitter hesabından, “Bedelli Askerlik kanun teklifinin şartları belli olmuş: Yaş:25, Bedel:15 Bin TL, Eğitim Süresi:28 Gün. Tabii ki,bu teklif Bütçe Komisyonunda görüşülecek ve enine boyuna tartışılacak.Ortak bir nokta bulunacaktır.Bilhassa 28 günlük eğitim konusu sanırım bir kez daha gözden geçirilir” diye yazdı.

 

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2018 Çarşamba 09:40
  1. Burhan Kuzu
  2. Bedelli Askerlik

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