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Bedelli kuyruğu gece de sürdü

Askerlik Şubesi önünde bedelli askerlik imkânından faydalanmak isteyen adaylar uzun kuyruklar oluşturdu.

26 Ekim 2018 Cuma 07:48
Bedelli kuyruğu gece de sürdü

Bedelli askerlik başvuru süresinin bitmesine 8 gün kala, adaylar askerlik şubesi önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Üsküdar Askerlik Şubesi önünde bedelli adaylarının bekleyişi gece de devam etti. Şube önünde sırada bekleyen asker adayları, gerekli olan parayı yeni denkleştirdiklerini belirtti. Bedelli askerlik müracaatları sebebiyle askerlik şubelerinin 24 saat açık olacağı öğrenildi.

“8 SAATTİR SIRADA BEKLİYORUM”

Şube önünde bekleyen bir asker adayı yaklaşık 8 saattir burada beklediğini belirterek, “Saat dörtte geldim buraya, şu an saat de 00.00’a yaklaşıyor. 7-8 saat falan oldu, yavaş yavaş giriyoruz işte, neye göre içeri alındığı belli değil. Yarım saatte bir yarım metre falan ilerliyoruz ama şu an alınacak ilk 10 kişi içerisindeyim, az kaldı. İnşallah bir saat içerisinde işimi bitirip eve gideceğim” dedi.

“BURADAKİLER İLE GÜZEL BİR ORTAM KURDUK”

Bir başka asker adayı ise, uzun süre beklemelerinin ardından şube önünde güzel bir dostluk ortamı oluşturduklarını belirterek, “Ben de 16.30’dan beri buradayım, artık saati saymayı bıraktım. Buradaki arkadaşlar ile güzel bir ortam oluşturduk, herhalde sabaha kadar buradayız. Neye göre aldıklarını bilmiyoruz, ben geldiğimde bir sıra vardı onun arkasına takıldım” diye konuştu.

Haber Tarihi: 26 Ekim 2018 Cuma 07:48
  1. bedelli askerlik
  2. bedelli askerlik başvurusu

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