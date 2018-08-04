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Bedelli askerlik hangi illerde yapacak? Bedelli askerlik celp dönemi ne zaman?

Bedelli askerlikte son dakika gelişmesi yaşandı. Milli Savunma Bakanlığı’nın yayınladığı bedelli askerlik taslağına göre, başvuru sayısı durumuna göre ayrı celp dönemleri oluşturulacak. Bedelli askerlik yapacaklar Ankara, Balıkesir, Burdur, İstanbul ve Samsun'daki askeri birliklerde bedelli askerlik görevini yapacak. Bu kışlalar sadece bedelli askerlik yapacaklar için oluşturulacak.

04 Ağustos 2018 Cumartesi 10:47
Bedelli askerlik hangi illerde yapacak? Bedelli askerlik celp dönemi ne zaman?

Bedelli askerlikte son dakika gelişmesi yaşandı. Milli Savunma Bakanlığı’nın (MSB) yayınladığı bedelli askerlik taslağına göre, başvuru sayısı durumuna göre ayrı celp dönemleri oluşturulacak. Bedelli askerlik yapacaklar Ankara, Balıkesir, Burdur, İstanbul ve Samsun'daki askeri birliklerde bedelli askerlik görevini yapacak. Bu kışlalar sadece bedelli askerlik yapacaklar için oluşturulacak.

Bedelli askerlik düzenlemesinin de olduğu Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlar ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete'de dün yayımlanarak yürürlüğe girdi. Milli Savunma Bakanlığının bedelli askerliğin uygulanmasına yönelik çalışma taslağına göre, başvuru sayısı doğrultusunda ayrı celp dönemleri oluşturulacak. Ankara, Balıkesir, Burdur, İstanbul ve Samsun'daki eğitim merkezlerinin sadece bedelli askerlik yapacaklar için hazırlanması planlanıyor.

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURULARI 3 AY OLACAK

MSB hazırladığı taslaklarda bedelli askerliğin nasıl ve hangi kışlalarda uygulanacağına yönelik planlamalar yer alıyor. Buna göre, hak sahipleri, 3 aylık başvuru süresi içinde işlemlerini gerçekleştirecek. Başvurular, askerlik şubeleri ya da e-Devlet'ten yapılacak. Yurt dışında yaşayanlar da konsolosluklara müracaat edecek. Yaş şartını sağladığı ve hak sahibi olduğu belirlenerek müracaatı kabul edilen yükümlüler, başvuru belgesini aldıktan sonra bankaya 15 bin lira yatıracak. Yükümlüler, bedeli yatırdığını gösteren dekontu askerlik şubelerine teslim edecek ve celp duyurusunu bekleyecek. Askeralma Genel Müdürlüğünün planlaması sonrasında celp duyurusu yapılacak. Bu duyurunun ardından yoklama işlemine geçilecek. Celp duyurusunda bildirilen tarihte yükümlüler birliklerine sevk edilecek.

Haber Tarihi: 04 Ağustos 2018 Cumartesi 10:47
  1. Samsun
  2. İstanbul
  3. Burdur
  4. Balıkesir
  5. Ankara
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