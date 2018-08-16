Bedelli askerlikten üniversite öğrencileri yararlanacak mı?

Bedelli askerlik yasası Meclis’ten kabul edilerek yasalaştı. Bedelli askerlik yapmak isteyen üniversite öğrencilerine YÖK’ten son dakika müjde geldi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç’la görüştü bedelli askerlikten üniversite öğrencileri de yararlanacak. YÖK kararına göre, bedelli askerlik yapacak öğrencileri idari izinli sayacak, mazeret sınav hakkı verecek. İşte YÖK ile Milli Savunma Bakanlığı'nın üniversite öğrencileri için aldıkları bedelli askerlik kararı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın, Bedelli Askerlik Uygulaması konulu yazısı Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında görüşülerek, geçici 55'inci madde kapsamında "21 günlük temel askerlik eğitimi" maksadıyla silahaltına alınacak yükseköğretim öğrencilerinin temel eğitimi aldıkları süre içinde idari izinli sayılmalarına, aldıkları temel askerlik eğitiminin ara sınav, vize veya yıl sonu final sınavlarına rastlaması durumunda mazeret sınav hakkı verilmesine, mağduriyet yaşanmaması için üniversitelerce gerekli tedbirlerin alınmasına karar verildi.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Milli Savunma Bakanlığı görevine atanan Hulusi Akar'ı tebrik etmek için gerçekleştirdiği ziyarette geçici 55. madde kapsamında temel askerlik eğitim alacak yükseköğretim öğrencilerinin mağduriyet yaşamamaları için alınacak tedbirleri Bakan Akar’la müzakere ettiklerini açıklamıştı.

YÖK'ün bedelli askerlik yapacak öğrenciler için aldığı kararlar şu şekilde:

Temel eğitimi aldıkları süre içinde idari izinli sayılacak,

Aldıkları temel askerlik eğitiminin ara sınav, vize veya yıl sonu final sınavlarına rastlaması durumunda mazeret sınav hakkı verilecek,

Farklı mağduriyet yaşanmaması için üniversitelerce gerekli tedbirler alınacak.