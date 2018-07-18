Bedelli askerlikten kaç doğumlular yararlanacak? Bedelli askerlikte 28 gün değişecek mi? İşten ayrılanlar ücretsiz izin mi sayılacak?

AK Partili Grup Başkanvekili Bülent Turan, son dakika olarak açıkladığı bedelli askerlik konusuna ilişkin, "Bedelli askerliğin torba yasaya eklendiğini açıkladı. AK Partili Turan, 'Yaş 25, ücret 15 bin TL, 25 gün de askerlik olacak.' ifadesini kullandı. Peki bedelli askerlikten kaç doğumlular yararlanacak? 28 gün eğitim süresi kısalacak mı? Bedelli askerlikten yararlanacaklar çalıştıkları işyerinden ayrılmaları durumunda ücretsiz izin mi sayılacak?



AK Parti Grup başkanvekili Mehmet Muş TBMM'ye sunulan bedelli askerlik düzenlemesiyle ilgili açıklama yaptı. Mehmet Muş teklifin torba yasa ile TBMM’ye sunulduğunu söyleyerek, bedelli askerlikten 31 Aralık 1993 tarihinden önce doğanların yararlanacağını belirtti. Mehmet Muş bedelli askerlik sürenini 28 gün olacağını açıkladı.

Mehmet Muş bedelli askerliğin detaylarını şöyle açıkladı:

Engelli olup da askere elverişsiz olanlar da bu teklifle beraber askerlik görevini ifa etmiş sayılacaklardır. Bunlar tabi 28 gün temel askerliğe tabii olmayacaklar. Diğer bütün bu teklif kapsamında istifa edecek olanlar 28 günlük temel askerlik eğitimine tabii olacaklardır. Yurt dışında yerleşik olan vatandaşlarımız için 2 bin euroluk bedel söz konusu. Fakat onlar uzaktan eğitimle temel askerlik eğitimini almış olacaklardır.

ÜCRETSİZ İZİNLİ SAYILACAKLAR

Kamuda ve özel sektörde çalışanlar, askerlik hizmeti noktasında müracaat etmeleri durumunda bu kanun kapsamında değerlendirilecek. Ve kendileri ücretsiz izinli sayılacaklardır. Yani iş akitleri fesih olmayacaktır. 28 günlük temel askerlik eğitimini yerine getirebileceklerdir.

28 GÜNDE DÜZENLEME YAPILACAK MI?

Teklifte 28 gündür. Bununla alakalı herhangi bir düzenleme olmayacaktır. 28 gün temel askerlik eğitimi talep edilmektedir.

BURHAN KUZU'NUN 28 GÜN YORUMUNA AK PARTİ'DEN CEVAP

AK Parti MKYK üyesi Burhan Kuzu sosyal medya üzerinden bedelli askerlikte “28 gün eğitim” konusuna değinmişti. Burhan Kuzu Twitter hesabından, “Bedelli Askerlik kanun teklifinin şartları belli olmuş: Yaş:25, Bedel:15 Bin TL, Eğitim Süresi:28 Gün. Tabii ki,bu teklif Bütçe Komisyonunda görüşülecek ve enine boyuna tartışılacak.Ortak bir nokta bulunacaktır.Bilhassa 28 günlük eğitim konusu sanırım bir kez daha gözden geçirilir” diye yazmıştı.