0553 313 94 23

Torba yasaya bedelli askerlik eklendi | Bedelli askerlik yaş ve ücret son dakika olarak belirlendi!

Bedelli askerlik konusunda nihayet beklenen açıklama geldi. 5 milyon bedelli askerlik bekleyen asker adaylarının merak ettiği bedelli askerlik yaş ve ücret ne olacak sorusu son dakika cevabını buldu. Cumhurbaşkanlığı Külliye'sinden bedelli askerlikte yaş ve ücret konusunda son nokta konuldu. İşte Bedelli askerlik yaşı ve bedelli askerlikte ücret tutarı. AK Partili Bülent Turan ise bedelli askerliğin torba yasaya eklendiğini açıkladı.

17 Temmuz 2018 Salı 14:13
Torba yasaya bedelli askerlik eklendi | Bedelli askerlik yaş ve ücret son dakika olarak belirlendi!

Bedelli askerlik konusunda nihayet beklenen açıklama geldi. 5 milyon bedelli askerlik bekleyen asker adaylarının merak ettiği bedelli askerlik yaş ve ücret ne olacak sorusu son dakika cevabını buldu. Cumhurbaşkanlığı Külliye'sinden bedelli askerlikte yaş ve ücret konusunda son nokta konuldu. İşte Bedelli askerlik yaşı ve bedelli askerlikte ücret tutarı. AK Partili Bülent Turan ise bedelli askerliğin torba yasaya eklendiğini açıkladı.

Bedelli askerlik çıkacak mı soruları daha genel seçimlerin 24 Haziran’da yapılacağının belirlenmesi sonrası sorulmaya başlandı. Hem Cumhurbaşakanı Erdoğan hem de hükümet bedelli askerliğin seçimlerden sonra çıkacağını söyledi. 24 Haziran seçimleri bitti. 5 milyon genç şimdi bedelli askerliğin ne zaman hayata geçirileceğini, bedelli askerlikte ücret ve yaşın ne olacağını merak ederken, bedelli askerlikte son dakika müjdesi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden geldi. Külliye'de gerçekleştiren toplantıda bedelli askerlikte yaş ve ücret belirlendi.  AK Partili Grup Başkanvekili Bülent Turan, son dakika olarak açıkladığı bedelli askerlik konusuna ilişkin, "Bedelli askerliğin torba yasaya eklendiğini açıkladı. AK Partili Turan, 'Yaş 25, ücret 15 bin tl, 25 gün de askerlik olacak.' ifadesini kullandı. 2011 yılında çıkarılan bedelli askerlikte yaş ve ücret şöyle olmuştu: 30 yaşından gün alan ve 30 bin TL tutar ödeyenler faydalanırken, 2014 yılında başvuruya açılan uygulamada ise 1987 ve önceki tarihlerde doğan ve 18 bin TL ödeme şansı elde edenler faydalanabildi.

BEDELLİ ASKERLİĞİ KHK İLE ÖNE ÇEKEBİLİRİZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi. Erdoğan NATO toplatışı dönüşü uçakta bedelli askerlik konusunda açıklamalarda bulunarak şunları söylemişti: “Konuyla ilgili olarak Milli Savunma Bakanımız çalışmalarını yapacaklar hazırlıklarını yapacaklar. Zannediyorum en kötü ihtimalle yeni yasama döneminde açıklamış oluruz. O zamana kadar da hazırlıklarımızı bitirmiş oluruz. Belki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile çıkarmayı da deneyebiliriz."

 

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2018 Salı 14:13
  1. bedeli askerlik ücreti
  2. bedelli askerlik yaş
  3. son dakika bedelli askerlik haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bedelli askerlik kredisi veren bankalar ve kredi oranları | Uygun bedelli askerlik kredisi
    1. Bedelli askerlik kredisi veren..
    2. Manisa Akgedik TOKİ emekli engelli alt..
    3. Fuar hızlı başladı! İlk gününde 399..
    4. Çocuğunuzda stres belirtileri nelerdir?
    5. Fikret Orman döneminde futbolcu..
    6. İnce cephesinden açıklama: İmza..
    7. Türkiye, NATO için vazgeçilmez bir koz!
    8. 'FETÖ yoktur' diyen Karslı'ya o..
    9. 'YPG, ABD'nin verdiği silahları..
    10. Şehitlerin intikamı alındı! 8 terörist..
    11. Çileğin faydaları nelerdir?
    12. Kurban fiyatları 2018 diyanet..
    13. O isim MİT imamı çıktı!
    14. 2018 Kurban bayramı 1000 TL ikramiyesi..
    15. THY personel alımı başvuru formu 2018..
    16. İstanbul'da küçükbaş ve büyükbaş..
    17. Brezilyalı yıldız futbolcunun annesi..
    18. WhatsApp'da tikler ne işe yarar?
    19. Ender Daban kimdir? Adnan Oktar'ın..
    20. Flaş gelişme! OHAL Perşembe günü...
    Kriz giderek büyüyor! Listeye Türkiye'yi de eklediler
    Kriz giderek büyüyor! Listeye Türkiye'yi de eklediler
    Dugin: FETÖ ülkeyi Amerikalılara satmak istiyordu
    Dugin: FETÖ ülkeyi Amerikalılara satmak istiyordu
    Cemaat namazdayken ağaçları kesmişlerdi... Açıklamaları pes dedirtti
    Cemaat namazdayken ağaçları kesmişlerdi... Açıklamaları pes dedirtti
    Putin resmen duyurdu Rusya'dan sürpriz vize kararı
    Putin resmen duyurdu Rusya'dan sürpriz vize kararı
    Türkiye'nin S-400 kararına ABD'den karşı hamle
    Türkiye'nin S-400 kararına ABD'den karşı hamle

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Eski bakanların yeni görevleri belli oldu
    Eski bakanların yeni görevleri belli oldu
    Kediciklerden şok talep! Hepsi aynı şeyi istemiş
    Kediciklerden şok talep! Hepsi aynı şeyi istemiş