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Bedelli askerlikte yaş ve ücret belli oldu mu?

Bedelli askerlik ile ilgili çalışmalarda sona gelindi. Buna göre bedellide yaş 26, ücret ise 20 bin lira olacak. Meclis açılır açılmaz, yasa çıkarılacak.

27 Haziran 2018 Çarşamba 07:20
Bedelli askerlikte yaş ve ücret belli oldu mu?

Seçimlerin ardında bedelli askerlikte yaş ve ücret konusunda rakamların belirlendiği iddia edildi. Yeni Şafak'ın haberine göre, çalışmalarda bedelli için 26 yaş ve 20 bin TL ücret öne çıktı. Bedelli ücretini ödeyenler askerlik hizmetinden muaf tutulacak. Bedelliden elde edilecek kaynak bütçeye gelir kaydedilmeyecek, savunma harcamalarına aktarılacak. Bedelli askerliğin devam eden terörle mücadele faaliyetlerinde herhangi bir zafiyet yaratmayacağı bildirildi. Konuyla ilgili Genelkurmay Başkanlığı’ndan da olumlu görüş alındığı bildirildi.

400 BİN KİŞİ FAYDALANDI

Bugüne kadar 5 kez bedelli askerlik yasası çıkarıldı. İlk olarak 1987 yılında, ardından 1992’de uygulanan bedelli 1999’da Marmara depremi sonrası çıkarıldı. 1987 yılında 18 bin 433, 1992 yılında 35 bin 111 ve 1999 yılında 72 bin 290 kişi olmak üzere toplam 125 bin kişi bedelli askerlikten faydalandı. Son olarak 2014’te bedelli askerlik yasası çıkarıldı. O tarihte 27 yaşını doldurmuş olanlar, 18 bin lira karşılığında askerlik yapmış sayıldı. 203 bin kişi faydalandı ve toplam 3 milyar 671 milyon 100 bin lira gelir elde edildi.

 

Haber Tarihi: 27 Haziran 2018 Çarşamba 07:20
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  2. Bedelli Askerlik Açıklandı
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YORUM YAZ

  • YusufYusuf15 sa önce
    İstiklal marşını yazan utanırdı bilseydi, Altında kefensiz yatanlar üstünde vatansız gezen nesilleri görselerdi.20 bin lira için satıldıklarını bilselerdi utanırlardı.Helal etmiyorum diyen Sultan duysaydı parasıyla vatanı korumaktan kaçtıklarını.Yer yarılırdı neslinin utancından, vereceği hesabın korkusundan.Ey Erdoğan aldığın her oyun hesabını vereceğini unutma olmasaydı mazlumlar yoksullar,sende olmazdın, olduramazdın. Zengine yem ettin vatanı verdiğim oyun elbet bir gün gelir alırım hakkını.
  • cancancancan18 sa önce
    paralıda olsa yemin törenine kadar bir aya kadar temel egitimi alması lazım
  • SelimSelim15 sa önce
    2012 yılında 30 bin tl verenleri unutmuşsunuz ki o tarihlerde dolar 1800 civarı idi. hadi geçtim onu 2014 de 20 bin tl den yapanlar zamanında da dolar 2 civarı idi. Şu durumda bedelli askerlik rakamı 50 bin tl nin altına kesinlikle olmamalı. Bu iş öyle ucuza gidecek bir şey değil. Ya 50 bini ver ya da paşa paşa git askerliğini yap demeliler. Yoksa geçmiş dönemdekilerden aldıkları ve nereye gittiği belli olmayan o paraların hakkını veremezler..
  • Yunus 16Yunus 1621 sa önce
    20000 TL. FAKİRİN VEREBİLECEĞİ PARA DEĞİL. 50000 TL OLSUN. PARANIN BİR KISMI İLE ER ERBAŞ MAAŞLARI ARTSIN. BİR KISMI MİLLİ SAVUNMA BİR KISMI ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİ İÇİN OLSUN. ZENGİN PARASI İLE YAPSIN FAKİR EMEĞİ İLE YAPSIN. ADALET OLSUN
  • EmimEmim21 sa önce
    Bence 20 bin lira az en az 50 bin lira yapmalılar askerlik yapmak istemeyenlerin çoğu zaten zengin gürühün çocukları onlarada 20 binlira nedirler sakız parası bile etmez
  • cancancancan18 sa önce
    paralıda olsa yemin törenine kadar bir aya kadar temel egitimi alması lazım
  • halisdemirhalisdemir19 sa önce
    reis demişti böyle bir konunun gündeme gelmesi bile şehitlere gazilere saygısızlık diye :) noldu da değişti acaba ? gittik aslanlar gibi yaptık geldik 18 ay!
  • fatih bektaşfatih bektaş18 sa önce
    halisdemir nicklişahıs, askerliik yaptığın yeride yazda gerçekten aslanlar gibi yapmışsın diyelim.
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