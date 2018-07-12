0553 313 94 23

Bedelli askerlikte ücret belli oldu mu? AK Parti'den son dakika bedelli askerlikte fiyat açıklaması

Bedelli askerliğin seçimlerden sonra çıkacağı söylenmişti. Şimdi gözler bedelli askerliğin çıkacağı tarihe çevrildi. AK Partili Bülent Turan bedelli askerlikte fiyat konusunda son dakika açıklamalarda bulundu. Peki bedelli askerlikte fiyat ne olacak? Bedelli askerlik ücret belli oldu mu? İşte detaylar...

12 Temmuz 2018 Perşembe 14:34
Bedelli askerlikte ücret belli oldu mu? AK Parti'den son dakika bedelli askerlikte fiyat açıklaması

Bedelli askerliğin seçimlerden sonra çıkacağı söylenmişti. Şimdi gözler bedelli askerliğin çıkacağı tarihe çevrildi. AK Partili Bülent Turan bedelli askerlikte fiyat konusunda son dakika açıklamalarda bulundu. Peki bedelli askerlikte fiyat ne olacak? Bedelli askerlik ücret belli oldu mu? İşte detaylar...

Türkiye gündemini bir hayli zamandın meşgul eden bedelli askerlik konusunda hükümet seçimler sonrasını işaret etmişti. 24 Haziran seçimleri bitti. Şimdi gözler bedelli askerliğin çıkacağı tarihe ve bedelli askerlikte ücretin ne olacağı konusuna çevrildi. Bedelli askerlikte ücretin ne kadar olacağına ilişkin ilk ipuçları AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan geldi.  AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan konuyla ilgili olarak, "Bu çok büyük bir problem. Bu konuda adım atmak istiyoruz. Daha makul fiyatlarla bir çalışma yapabiliriz. 3 aylık 5 aylık askerler operasyona gitmiyor. Ülkede askerlikle ilgili sorun yaşayan gençlerin olmamasını istiyoruz. Bedelliyi çok daha kalıcı, bir sorun olarak ele alıp çözmek istiyoruz" dedi.

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2018 Perşembe 14:34
  1. Bedelli Askerlik
  2. bedelli askerlik ücret ne kadar
  3. bedelli askerlik fiyatı
  4. ak parti bedelli askerlik
  5. bedelli askerlik bedeli ne

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Barcelona'dan flaş transfer! Genç yıldızı kadrosuna kattı
    1. Barcelona'dan flaş transfer! Genç..
    2. Meclis Başkanı kim oldu? 27. dönem..
    3. Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosu..
    4. Bitki çayları ne sıklıkla..
    5. Silivri TOKİ kura sonuçları isim..
    6. 16 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
    7. Zirvede aşağıladı! İki ülke Amerika'ya..
    8. Besin alerjisi hakkında bilmeniz..
    9. İki ülke ABD'ye karşı birleşti
    10. Fenerbahçeli yıldız oyuncuya dev teklif!
    11. Hırvatistan'da "milli formalı" devlet..
    12. Bursaspor’dan Öztekin açıklaması
    13. Kafa travmalarında bu belirtileri..
    14. Sakarya’da trafik kazası: 6 kişi yaralı
    15. Kırkpınar'da tarihi rekor!
    16. TSK vuruyor, PKK çözülüyor!
    17. Bitki çayları hamilelikte zararlı mıdır?
    18. 2018 KPSS öğretmenlik alan bilgisi..
    19. Göz sulanmasına dikkat!
    20. Josef de Souza'nın büyük üzüntüsü! Eşi..
    Hadım edilen sapık için flaş karar
    Hadım edilen sapık için flaş karar
    Ataklar şov yaparken Başkan Erdoğan...
    Ataklar şov yaparken Başkan Erdoğan...
    Adnan Oktar ve örgütüne dev operasyon!
    Adnan Oktar ve örgütüne dev operasyon!
    Başkan Erdoğan'dan dolar ve faiz mesajı
    Başkan Erdoğan'dan dolar ve faiz mesajı
    İşte Erdoğan'ın 'atom karınca' dediği bakan!
    İşte Erdoğan'ın 'atom karınca' dediği bakan!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    İşte gözaltındaki Adnan Oktar'ın istekleri
    İşte gözaltındaki Adnan Oktar'ın istekleri
    'Kamu yararı' maskeli millet düşmanlığı
    'Kamu yararı' maskeli millet düşmanlığı