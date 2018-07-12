Bedelli askerlikte ücret belli oldu mu? AK Parti'den son dakika bedelli askerlikte fiyat açıklaması

Bedelli askerliğin seçimlerden sonra çıkacağı söylenmişti. Şimdi gözler bedelli askerliğin çıkacağı tarihe çevrildi. AK Partili Bülent Turan bedelli askerlikte fiyat konusunda son dakika açıklamalarda bulundu. Peki bedelli askerlikte fiyat ne olacak? Bedelli askerlik ücret belli oldu mu? İşte detaylar...

Türkiye gündemini bir hayli zamandın meşgul eden bedelli askerlik konusunda hükümet seçimler sonrasını işaret etmişti. 24 Haziran seçimleri bitti. Şimdi gözler bedelli askerliğin çıkacağı tarihe ve bedelli askerlikte ücretin ne olacağı konusuna çevrildi. Bedelli askerlikte ücretin ne kadar olacağına ilişkin ilk ipuçları AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan konuyla ilgili olarak, "Bu çok büyük bir problem. Bu konuda adım atmak istiyoruz. Daha makul fiyatlarla bir çalışma yapabiliriz. 3 aylık 5 aylık askerler operasyona gitmiyor. Ülkede askerlikle ilgili sorun yaşayan gençlerin olmamasını istiyoruz. Bedelliyi çok daha kalıcı, bir sorun olarak ele alıp çözmek istiyoruz" dedi.