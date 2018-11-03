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'Bedelli askerlik'te önemli gelişme!

Bedelli askerlik başvuruları yarın da alınacak. Bedelli askerlik müracaatları için askerlik şubeleri yarın da mesai yapacak. Milli Savunma Bakanlığı'ndan konuya ilişkin bir açıklama yapıldı. Ziraat Bankası, bedelli askerlik işlemleri nedeniyle hafta sonu da hizmet verecek

03 Kasım 2018 Cumartesi 17:56
'Bedelli askerlik'te önemli gelişme!

Bedelli askerlik hizmetinden yararlanmak isteyenlerin 3 Kasım 2018 Cumartesi günü mesai bitimine kadar başvuruda bulunmaları gerekiyordu. Milli Savunma Bakanlığı, mağduruiyetlerin yaşanmaması için harekete geçti.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bedelli askerlik hizmeti son başvuru tarihi olan 03 Kasım 2018’in hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle; vatandaşlarımızın mağduriyetinin önlenmesi maksadıyla askerlik şubelerinde hafta sonu mesaiye devam edilecektir." denildi.

Başvuruda bulunduktan sonra ücretlerini yatıranların işlemlerini yapabilecekleri son tarih ise 5 Kasım 2018 Pazartesi...

Ziraat bankası haftasonu da açık olacak

Ziraat Bankası hafta sonu da Bedelli Askerlik ödemelerini almaya devam edecek.

Yapılan açıklamada, "Bedelli askerlik hizmeti başvuruları için askerlik şubelerinde hafta sonu mesaiye devam edilecek olması nedeniyle, Bankamız da 81 ildeki ve KKTC’deki toplam 127 şubesi ile 3 Kasım Cumartesi ve 4 Kasım Pazar günleri 10.00-17.00 saatleri arasında bedelli askerlik ödemelerini almaya devam edecektir. 3 Kasım Cumartesi ve 4 Kasım Pazar günleri 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak Şubelerimiz www.ziraatbank.com.tr internet sitesinden öğrenilebilecektir." denildi.

Haber Tarihi: 03 Kasım 2018 Cumartesi 17:56
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