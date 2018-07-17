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Bedellide yaş sınırının 25'e çekildiği iddia edildi!

Milyonlarca vatandaşın beklediği bedelli askerlik konusunda son karar verildi. Son iddiaya göre bedellide yaş sınırı 25'e çekildi.

17 Temmuz 2018 Salı 13:28
Bedellide yaş sınırının 25'e çekildiği iddia edildi!

Buna göre daha önce 27 olarak düşünülen yaş sınırı 25'e çekiliyor. Bu doğrultuda kararname de hazırlandı. Bedelliden 25 yaşındakiler ile daha büyük olan yükümlüler yararlanacak.

YAŞ 25'E ÇEKİLDİ İDDİASI!

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, düzenlemenin Ekim ayında TBMM'den çıkabileceğini açıklarken, Cumhurbaşkanlığı ise konunun daha fazla uzatılmadan kararnameyle netleştirilmesini benimsedi.

Bu nedenle bedelli Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile yürürlüğe konulacak. Bedelin de 15-20 bin lira arasında bir miktar olacağı bildirildi. Bedellide 25 yaş düzenlemesinden 400 bin kişinin yararlanacağı hesaplanıyor.

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2018 Salı 13:28
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