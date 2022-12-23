Bedelli askerlikte flaş gelişme! Duyan, şaştı kaldı

Bedelli askerlik müracaatlarında kontenjan dolduğunda kuraya kalma riski bulunduğunu ve bedelli ücreti asteğmen maaşına endeksli olduğu için sürekli arttığını belirten Bülent Aydemir, bedellide yeni rakamın 150 bin TL olacağını iddia etti.

Aydemir, Habertürk'teki yazısında şunları kaydetti:

"Sevgili okurlarım bana bedelli askerlik konusunu sürekli soruyor. Hem ücretin ne kadar olacağı hem de kontenjanın dolup dolmadığı konusunda sorular geliyor. Çünkü kontenjan dolduğunda kuraya kalma riski var ve bedelli ücreti asteğmen maaşına endeksli olduğu için sürekli artıyor. Hele bu yüksek enflasyon oranında ve kredi faizlerinin oldukça yükseldiği bu dönemde bedelli askerlik yapmak isteyenler ekonomik olarak bir hayli zorlanacak gibi görünüyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da asgari ücreti 8 bin 500 TL olarak açıkladı. Bunun memur maaşlarına da uygulanacağını düşündüğümüzde; yaklaşık yüzde 55’lik artış; bedelli askerlik ücretini 150 bin TL’nin üzerine çıkarıyor. Halihazırda bu yılki bedelli askerlik ücreti 100 bin lira civarında. Yasa gereği bedelli askerlik ücreti 6 asteğmen maaşına endekslenmiş durumda. Bir asteğmenin maaşının ortalama 17 bin 500 TL olduğu göz önüne alındığında bedelli ücreti yılbaşına kadar 105 bin lira uygulanacak…

Şimdi gelelim bedelliyle ilgili soruların yanıtlarına…

MÜRACAAT SAYILARI

Ekonomik sıkıntılar nedeniyle bedelli müracaatları bir hayli düşmüştü ancak enflasyonun yüksekliği ve ücretin daha da artacağı beklentisi müracaatları artırdı. Şu anda birliklerin eğitim kapasitesi 120 ile 140 bin arasında ancak müracaatın bunun çok çok üstünde olması bekleniyor. Bu durumda iş, kuraya kalacak ve maalesef bazı vatandaşlar, bedelliden yararlanamayacak.

Döviz fiyatlarının uzun süre sabit kalması nedeniyle birçok vatandaş parasını bozdurdu ve TL’de kaldı. TL faizi de enflasyonun altında kalınca reel kayıplar yaşandı.

BİRLİKLERİN KAPASİTESİ

Bedelliye başvuranlar; bir aylık eğitime alınıyor. Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri’ne bağlı birliklerin kapasiteleri var. Buna göre kontenjan belirleniyor. ASAL ihtiyaca ve kapasiteye göre bunları dağıtıyor. Celp dönemlerine göre müracaatlar kapasitenin üzerinde olursa kura çekiliyor. Son müracaat rakamları, kapasitenin üzerinde olduğu için, bedelli bekleyenler bu yıl kuraya kalacaklar. Bu dönemi kaçıranlar ise 150 bin TL’nin üzerinde ücret ödemek zorunda kalacaklar…

BAKAYA VE KAÇAKLAR

Her yıl, bakaya ve yoklama kaçakları arasından 12 bin 500 ile 16 bin arasında kişi yararlanıyordu. Geçen yıl ise 7 bin 500 kişi yararlandı. Sayının düşmesi ekonomik koşullara ve ücretin artmasına bağlanıyor. Bu arada, yoklama kaçakları, kaçtığı gün kadar fark bedel ödüyor. Asgari ücret arttı ancak bedelli de bekleyen vatandaşları bir hayli zorlayacak gibi görünüyor…"