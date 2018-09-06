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Bedelli askerlik celp bilgileri e-devlet'te yayınlandı
Bedelli askerlik ile ilgili2. dönem celp bilgileri e-devlet üzerinden yayınlandı.
06 Eylül 2018 Perşembe 09:37
AYRINTILAR GELECEK...
Haber Tarihi: 06 Eylül 2018 Perşembe 09:37
bedelli askerlik
e-devlet
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