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Bedelli askerlikte başvurular ne zaman başlayacak? Bedelli askerlik düzenlemesi son dakika Resmi Gazete yayımlandı

Binlerce gencin beklediği bedelli askerlik düzenlemesi Resmi Gazete’de yayımlanarak resmileşti. Buna göre, bedelli askerlikten 1 Ocak 1994’ten önce doğanlar 15 bin TL para karşılığında 21 gün askerlik yapacak. Yurt dışındaki bedelli askerlik adayları ise 2 bin euro ödeyerek uzaktan eğitimle askerlik yapmış olacak. Bedelli askerlikten yararlanacaklar üç ay içinde askerlik şubelerine başvurması gerekiyor.

03 Ağustos 2018 Cuma 08:40
Bedelli askerlikte başvurular ne zaman başlayacak? Bedelli askerlik düzenlemesi son dakika Resmi Gazete yayımlandı

Binlerce gencin beklediği bedelli askerlik düzenlemesi Resmi Gazete’de yayımlanarak resmileşti. Buna göre, bedelli askerlikten 1 Ocak 1994’ten önce doğanlar 15 bin TL para karşılığında 21 gün askerlik yapacak. Yurt dışındaki bedelli askerlik adayları ise 2 bin euro ödeyerek uzaktan eğitimle askerlik yapmış olacak. Bedelli askerlikten yararlanacaklar üç ay içinde askerlik şubelerine başvurması gerekiyor.

Bedelli düzenlemesinin de yer aldığı "Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" Resmi Gazete'de yayımlandı. Kanunla, yurt dışında yaşayıp, bedelli askerlikten yararlanmak isteyenlerin ödediği bin euroluk tutar 2 bin euroya çıkarıldı ve 38 yaş sınırı kaldırıldı. Kanuna göre, bedelli askerlikten yararlanmak isteyenler, yurt dışında oturma veya çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren sıfatıyla veya bir meslek ya da sanatı icra ederek, en az 3 yıl süreyle yabancı ülkelerde bulunmak şartıyla, bağlı bulundukları Türk konsoloslukları aracılığıyla askerlik şubelerine başvuracak. Durumlarını ispat eden belgelerle 2 bin euro veya karşılığı kadar yabancı ülke parasını bir defada ödeyip, Milli Savunma Bakanlığı'nca verilecek uzaktan eğitimi almaları halinde muvazzaf askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak.

ÜCRETSİZ İZİNLİ SAYILACAKLAR

 Kanun, yoklama kaçakları ile bakaya sayılarının her geçen yıl artması üzerine oluşan birikimi de önlemeyi amaçlıyor. Yasayla, askeri hizmetin gerektirdiği ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu erbaş ve er sayısı dikkate alınarak, bedelli askerlikte yaş sınırı, 1 Ocak 1994 tarihi de dahil, bu tarihten önce doğanlar olarak belirleniyor.  Bedelli askerlik hakkından yararlananlar, temel askerlik eğitimi süresince çalıştıkları iş yeri, kurum ve kuruluşlar tarafından aylıksız veya ücretsiz izinli olacak.

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2018 Cuma 08:40
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