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Bedelli askerlikte askere alınacakların isimleri yarın saat kaçta açıklanacak?

Milli Savunma Bakanlığı geçtiğimiz günlerde bedelli askerlik celp dönemlerini ve bedelli askerlik birlikrlerini e devlet üzerinden açıklamıştı. MSB, bedelli askerlikte askere alınacak asker adayları yarın açıklanacak. Peki bedelli askerlik ilk sevkleri yarın saat kaçta açıklanacak?

05 Eylül 2018 Çarşamba 16:35
Bedelli askerlikte askere alınacakların isimleri yarın saat kaçta açıklanacak?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) geçtiğimiz günlerde bedelli askerlik celp dönemlerini ve bedelli askerlik birlikrlerini e devlet üzerinden açıklamıştı. MSB, bedelli askerlikte askere alınacak asker adayları yarın açıklanacak. Peki bedelli askerlik ilk sevkleri yarın saat kaçta açıklanacak?

6 Ekim’de bedelli askerlik kapsamında askere alınacaklar yarın açıklanacak. Askere alınacak ilk bedelli askerlerin isimleri yarın MSB tarafından açıklanacak. Bedelli askerliğe başvuranların sayısı 470 bini geçti. 120 bin kişinin ödeme yaptığı belirtildi.  Bedelli askerlik uygulamasının birinci celp döneminde temel askerlik eğitimi verileceklerin birlikleri e-devlet sistemi üzerinden yayımlandı. Alınan karar doğrultusunda ilk 12 bin yükümlü 15 Eylül’de birliklerine sevk edilecek. Yükümlüler, temel askerlik eğitimi alabilecekleri birlikleri sistem üzerinden öğrenebilecek. Bilgiler ayrıca yükümlülerin, adlarına kayıtlı cep telefonlarına da mesaj olarak gönderilecek.

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURULARINDA SON TARİH 3 KASIM

1 Ocak 1994’te ve öncesinde doğanları kapsayan bedelli askerlikten yararlanmak isteyenler 15 bin TL, 38 yaş sınırının da kaldırıldığı dövizli askerlikten yararlanmak isteyenler ise 2 bin euro ödeyecek. Bedelliden yararlanmak için yurtiçinden başvuranlar 21 günlük temel askerlik eğitiminin ardından askerlik yükümlülüğünü yapmış sayılacaklar. Yurtdışındakiler ise temel eğitimlerini internet aracılığıyla uzaktan tamamlayacaklar. 3 Ağustos’ta başlayan bedelli başvuruları 3 Kasım’a kadar yapılabilecek

Haber Tarihi: 05 Eylül 2018 Çarşamba 16:35
  1. Bedelli askerlik Ekim sevkleri ne zaman açıklanacak?
  2. Bedelli askerlikte askere alınacakların isimleri yarın saat kaçta açıklanacak?

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