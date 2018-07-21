Bedelli askerlikte 28 günlük temel eğitim kalkıyor mu?

Bedelli askerlikte yaş ve ücret konusu makul karşılanırken, 15 bin TL karşılığında 28 günlük zorunlu temel eğitimin kaldırılması yönünde yoğun bir talep söz konusu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın 28 günlük temel askerlik süresine ilişkin “Görüşülür, farklı yöntemler geliştirilebilir” açıklamasında bulundu.

Bedelli askerlikte yaş ve ücret konusu makul karşılanırken, 15 bin TL karşılığında 28 günlük zorunlu temel eğitimin kaldırılması yönünde yoğun bir talep söz konusu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın 28 günlük temel askerlik süresine ilişkin “Görüşülür, farklı yöntemler geliştirilebilir” açıklamasında bulundu. Milyonlarca aileyi ilgilendiren bedelli askerlik düzenlemesinde değişikliğe gidileceği öğrenildi. Pazartesi günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülüp hafta sonuna kadar yasalaştırılması beklenen ve 25 yaş 15 bin lira ve 28 günlük zorunlu temel eğitim olarak öngörülen yasa teklifinde sürprizler olacak.

28 GÜNLÜK ZORUNLU TEMEL EĞİTİM ESNETİLECEK Mİ?

Daha önceki bedelli askerlikler gibi 28 günlük temel eğitimin tamamen kaldırılmasına sıcak bakılıyor. Bu konuda yoğun talep olduğunu, özellikle esnaf, doktor ve yurtdışında ihtisas yapanların izinle ilgili sorun yaşayacakları dillendiriliyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın 28 günlük temel askerlik süresine ilişkin “Görüşülür, farklı yöntemler geliştirilebilir” açıklaması büyük beklenti yaratırken, AK Parti kaynakları da Hürriyet’e şu değerlendirmeyi yaptı: “Bu konuda çok büyük bir talep ve beklenti var. Kendi işini yapanlar, yeni işe girenler ya da özel mazereti olanlar açısından bu önemli bir konu. Zaten bunların çoğu bu özel durumları nedeniyle askerliklerini bugüne kadar sarkıtmışlar. Teklifin Meclis’teki görüşme sürecinde bütün bu talep ve beklentilerin bir şekilde dikkate alınacağını düşünüyoruz. Hükümetle de görüşülerek tümüyle vazgeçilmesinin yanında farklı seçenekler de oluşturulabilir.” AK Parti kaynakları, 28 gün kararında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın belirleyici olacağını belirtiliyor.