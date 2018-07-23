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Bedelli askerlikte gün sayısı 21 oluyor! Teklif Meclis'te

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, bedelli askerlik düzenlemesindeki 28 gün temel eğitimin 21 gün olarak revize edilmesini teklif edeceklerini söyledi.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 11:08
Bedelli askerlikte gün sayısı 21 oluyor! Teklif Meclis'te

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, bedelli askerlik düzenlemesindeki 28  gün temel eğitimin 21 gün olarak revize edilmesini teklif edeceklerini  bildirdi.  Mehmet Muş, şunları söyledi:

28 GÜN ŞARTI 21'E İNDİRİLDİ

"Plan Bütçe akabinde görüşmelerin tamamlanmasının ardından bu teklifin kanunlaşmasını beklemekteyiz. Üç kriter söz konusu biliyorsunuz. Kamuoyundaki tartışmalar, siyaset kurumundaki tartışmalar ve TSK’nın bugün ve gelecekle ilgili planlanması çerçevesinde 28 günlük askerlikle ilgili teklifimiz bugün görüşülmekte ve biz teklifin 21 gün olarak revize edilmesi konusunda komisyona teklifte bulunacağız."

YAŞ VE FİYATTA DEĞİŞİKLİK YAPILMAYACAK

Muş yeni teklifte yaşın ve fiyatın değişmeyeceğini açıkladı.

 

 

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2018 Pazartesi 11:08
  1. bedelli askerlik
  2. meclis
  3. TBMM
  4. 28 gün
  5. Mehmet Muş

YORUM YAZ

  • kayakaya11 dk önce
    biz bir hata ettik bedelli askerlik yapmaları için para istedik üzerine para vermeyi teklif edeceğiz deyin de tam olsun. Bedelli yapabilecekken vatani görev deyip askerlik yapan erleri üzdünüz.
  • t.şahint.şahin1 dk önce
    SAÇMALIK 28 ile 21 in ne farkı var.sayın BAŞKAN bu işe el atsın..
  • UykucuUykucu17 dk önce
    Isabet olur. 28 gun icin harcanacak para da hazinede kalir.
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