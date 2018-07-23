Bedelli askerlikte gün sayısı 21 oluyor! Teklif Meclis'te

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, bedelli askerlik düzenlemesindeki 28 gün temel eğitimin 21 gün olarak revize edilmesini teklif edeceklerini bildirdi. Mehmet Muş, şunları söyledi:

28 GÜN ŞARTI 21'E İNDİRİLDİ

"Plan Bütçe akabinde görüşmelerin tamamlanmasının ardından bu teklifin kanunlaşmasını beklemekteyiz. Üç kriter söz konusu biliyorsunuz. Kamuoyundaki tartışmalar, siyaset kurumundaki tartışmalar ve TSK’nın bugün ve gelecekle ilgili planlanması çerçevesinde 28 günlük askerlikle ilgili teklifimiz bugün görüşülmekte ve biz teklifin 21 gün olarak revize edilmesi konusunda komisyona teklifte bulunacağız."



YAŞ VE FİYATTA DEĞİŞİKLİK YAPILMAYACAK



Muş yeni teklifte yaşın ve fiyatın değişmeyeceğini açıkladı.