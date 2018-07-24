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Bedelli askerlikte 21 günlük süre kalkacak mı? Hulusi Akar’dan son dakika bedelli askerlik çıkışı!

Bedelli askerlikte 28 gün temel eğitim süresi verilen teklifle 21 güne indirilmişti. Bazı çevreler tarafından bedelli askerlikte temel eğitim süresinin kaldırılması yönünde açıklamalar gelmişti. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar bedelli askerlikte temel eğitimin kaldırılmasının doğru olmayacağını söyleyerek noktayı koydu.

24 Temmuz 2018 Salı 11:49
Bedelli askerlikte 21 günlük süre kalkacak mı? Hulusi Akar’dan son dakika bedelli askerlik çıkışı!

Bedelli askerlikte 28 gün temel eğitim süresi verilen teklifle 21 güne indirilmişti. Bazı çevreler tarafından bedelli askerlikte temel eğitim süresinin kaldırılması yönünde açıklamalar gelmişti. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar bedelli askerlikte temel eğitimin kaldırılmasının doğru olmayacağını söyleyerek noktayı koydu.

Bedelli askerlikte 28 gün temel eğitim süresi verilen teklifle 21 güne indirilmişti. Bazı çevreler tarafından bedelli askerlikte temel eğitim süresinin kaldırılması yönünde açıklamalar gelmişti. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar bedelli askerlikte temel eğitimin kaldırılmasının doğru olmayacağını söyleyerek,  "Süre konusunda görüşüyoruz, değişebilir" dedi. Meclis'te görüşülen düzenlemeye göre, temel askeri eğitim süresi 28 günden 21 güne çekilecek. 25 yaş ve 15 bin liralık bedel söz konusu olmuştu.

Askerlik düşecek mi? Son dakika |Uzun dönem askerlik süresi 9 aya mı düşecek? Askerlik süresinde son durum ne?

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2018 Salı 11:49
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