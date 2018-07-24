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Bedellide 21 günlük süre kısalacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan noktayı koydu? 

Bedelli askerlikte 28 gün temel eğitim süresi verilen teklifle 21 güne indirilmişti. Bazı çevreler tarafından bedelli askerlikte temel eğitim süresinin kaldırılması yönünde açıklamalar gelmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zorunlu askerlikte 21 günün düşmesinin söz konusu olmadığını açıkladı.

24 Temmuz 2018 Salı 13:29
Bedellide 21 günlük süre kısalacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan noktayı koydu? 

Bedelli askerlikte 28 gün temel eğitim süresi verilen teklifle 21 güne indirilmişti. Bazı çevreler tarafından bedelli askerlikte temel eğitim süresinin kaldırılması yönünde açıklamalar gelmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuştu. Başkan Erdoğan, "Bedelli askerlikle ilgili düzenlemeyi bu hafta Meclis'ten geçirerek sözümüzü tutacağız" diye konuştu. Erdoğan, Türkiye'yi bir daha bedelli kanunlarına ihtiyaç duymayacak bir askerlik sistemine kavuşturmuş olacaklarını belirtti. Erdoğan, zorunlu askerlikte 21 günün düşmesinin söz konusu olmadığını açıkladı.

 

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2018 Salı 13:29
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