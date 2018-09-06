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Bedelli askerlik yerleri son dakika belli oldu! Bedelli askerlikte 2. celp birlikleri açıklandı

Bedelli askerlikte süreç işliyor. Bedelli askerlikte ikinci celp dönemine ilişkin son dakika gelişmesi yaşandı. Bedellide 2. Celp dönemine ait birlikler belli oldu. ilk 12 bin yükümlü 15 Eylül’de birliklerine sevk edilecek. Ekim ayında bedelli askerlik yapacakların yerleri ise bugün duyuruldu.

06 Eylül 2018 Perşembe 09:53
Bedelli askerlik yerleri son dakika belli oldu! Bedelli askerlikte 2. celp birlikleri açıklandı

Bedelli askerlikte süreç işliyor. Bedelli askerlikte ikinci celp dönemine ilişkin son dakika gelişmesi yaşandı. Bedellide 2. Celp dönemine ait birlikler belli oldu. ilk 12 bin yükümlü 15 Eylül’de birliklerine sevk edilecek. Ekim ayında bedelli askerlik yapacakların yerleri ise bugün duyuruldu.

 Bedelli askerlik uygulamasının ikinci celp döneminde temel askerlik eğitimi verileceklerin birlikleri e-devlet sistemi üzerinden yayımlandı. Milli Savunma Bakanlığı yaptığı bedelli askerlik şu ifadelere yer verildi: "Bedelli askerlik için 474 bin 955 kişi başvurdu, başvurusunu tamamlayan yükümlü sayısı ise 125 bin 344 oldu."

BEDELLİ ASKERLİK CELP DÖNEMLERİ

Milli Savunma Bakanlığı'nca, bedelli askerlikten faydalanmak isteyenlere üç celp döneminde temel askerlik eğitimi verileceği, ilk celp döneminde birliklere sevk işleminin 15 Eylül'de, ikinci sevk işleminin 6 Ekim'de, üçüncü sevk işleminin ise 27 Ekim'de yapılacağı açıklanmıştı. İlk 3 dönemde yer almayan diğer yükümlülerin celp planlaması da 3 Kasım'dan sonra ayrıca duyurulacak.

E-DEVLET BEDELLİ ASKERLİK YERİ SORGULAMA

1 Ocak 1994’te ve öncesinde doğanları kapsayan bedelli askerlikten yararlanmak isteyenler 15 bin TL, 38 yaş sınırının da kaldırıldığı dövizli askerlikten yararlanmak isteyenler ise 2 bin euro ödeyecek. Bedelliden yararlanmak için yurtiçinden başvuranlar 21 günlük temel askerlik eğitiminin ardından askerlik yükümlülüğünü yapmış sayılacaklar. Yurtdışındakiler ise temel eğitimlerini internet aracılığıyla uzaktan tamamlayacaklar. 3 Ağustos’ta başlayan bedelli başvuruları 3 Kasım’a kadar yapılabilecek

 

Haber Tarihi: 06 Eylül 2018 Perşembe 09:53
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