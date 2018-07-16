Bedelli askerlik yaş ve ücret son dakika açıklandı!

Bedelli askerlik konusunda nihayet beklenen açıklama geldi. 5 milyon bedelli askerlik bekleyen asker adaylarının merak ettiği bedelli askerlik yaş ve ücret ne olacak sorusu son dakika cevabını buldu. Cumhurbaşkanlığı Külliye'sinden bedelli askerlikte yaş ve ücret konusunda son nokta konuldu. İşte Bedelli askerlik yaşı ve bedelli askerlikte ücret tutarı

Bedelli askerlik çıkacak mı soruları daha genel seçimlerin 24 Haziran’da yapılacağının belirlenmesi sonrası sorulmaya başlandı. Hem Cumhurbaşakanı Erdoğan hem de hükümet bedelli askerliğin seçimlerden sonra çıkacağını söyledi. 24 Haziran seçimleri bitti. 5 milyon genç şimdi bedelli askerliğin ne zaman hayata geçirileceğini, bedelli askerlikte ücret ve yaşın ne olacağını merak ederken, bedelli askerlikte son dakika müjdesi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden geldi. Külliye'de gerçekleştiren toplantıda bedelli askerlikte yaş ve ücret belirlendi.Bedelli askerlikte yaşın 27 olacağı öğrenilirken, bedelli askerlikte ücretin ise 20 bin TL de kalacağı öğrenildi. 2011 yılında çıkarılan bedelli askerlikte yaş ve ücret şöyle olmuştu: 30 yaşından gün alan ve 30 bin TL tutar ödeyenler faydalanırken, 2014 yılında başvuruya açılan uygulamada ise 1987 ve önceki tarihlerde doğan ve 18 bin TL ödeme şansı elde edenler faydalanabildi.

BEDELLİ ASKERLİĞİ KHK İLE ÖNE ÇEKEBİLİRİZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi. Erdoğan NATO toplatışı dönüşü uçakta bedelli askerlik konusunda açıklamalarda bulunarak şunları söylemişti: “Konuyla ilgili olarak Milli Savunma Bakanımız çalışmalarını yapacaklar hazırlıklarını yapacaklar. Zannediyorum en kötü ihtimalle yeni yasama döneminde açıklamış oluruz. O zamana kadar da hazırlıklarımızı bitirmiş oluruz. Belki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile çıkarmayı da deneyebiliriz."