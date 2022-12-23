Bedelli askerlik yapmak isteyenler! Tüm sorulara cevaplar...

Bedelli askerlik kurası için geri sayım başladı. 2023 yılında silahaltına alınmayı bekleyen vatandaşlar, bedelli askerlik sonuçlarının açıklanacağı tarihe kilitlendi. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü takibinde gerçekleştirilen bedelli askerlik için detayları yazımızda ele aldık. beki, Bedelli askerlik kurası ne zaman? 2023 bedelli askerlik yerleri ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? İşte detaylar...

BEDELLİ ASKERLİK 2023 KURASI NE ZAMAN

2022 yılı içinde bedelli askerliğe başvuru yapanlar için kura çekimi 2023 Ocak ayında yapılacak. MSB ASAL tarafından e-Devlet üzerinden açıklanacak bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları ocak ayının son haftası erişime açılacak.

2022 YILI BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURU DUYURUSU

MSB ASAL tarafından 14 Aralık 2022 tarihli bedelli askerlik başvuru duyurusunda şu ifadelere yer verildi:

1. Bedelli askerlik hizmeti kapsamında;

a.2022 yılında müracaat edecek yükümlülerin başvurularını yılın son mesai günü mesai bitimine kadar tamamlamaları gerekmektedir.

b. Başvuru işlemi; yükümlülerin yılın son mesai günü mesai bitimine kadar (30 Aralık 2022 tarihi dahil) yoklamalarını yaptırmalarını ve bedelli askerlik tercihinde bulunmalarını kapsamaktadır. Bu tarihten önce bedelli askerliğe müracaat edecek yükümlülerin yoklamalarını yaptırmaları ve "Askerliğe Elverişlidir" sağlık kararı almaları önem arz etmektedir.

c. Fiilî askerlik hizmetine başlayanlar ile müracaat tarihine kadar yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olanlardan, bedelli askerliğe müracaat edip de seçim öncesi vazgeçenler veya müracaat tarihinden itibaren iki ay içinde ödemelerini yapmayanların bedelli askerliğe başvuru hakkı bulunmamaktadır.

ç. Müracaat tarihine kadar (bu tarih dâhil) yoklama kaçağı veya bakaya kaydı olmayan yükümlülerin 31 Aralık 2022 tarihine kadar (dahil) ödeyecekleri bedel 80.064,72 TL'dir..

d. Müracaat tarihine kadar (bu tarih dâhil) yoklama kaçağı veya bakaya kaydı olan yükümlülerin 31 Aralık 2022 tarihine kadar (dahil) 80.064,72 TL bedel tutarına ilave olarak ek bedel ödemesi gerekmektedir. Geçerli yasal mazeret süreleri hariç yoklama kaçağı veya bakaya kaldıkları toplam sürenin her bir ayı için (1 aylık ödenecek ek bedel 1.167,61 TL'dir) ödenecek tutar askerlik şubesi tarafından hesaplanmaktadır.

2. Başvuru sayısının Millî Savunma Bakanlığınca belirlenecek sayıdan fazla olması halinde yararlanacak yükümlüler kura ile belirlenecektir.

3. 2022 yılında bedelli askerliğe başvuran ve bedel tutarını ödeyen yükümlüler 2023 yılında kura ve sınıflandırma işlemine tabi tutulacaktır.

4. Bedelli askerlikten yararlanacak yükümlülerin kimlikleri, celp ve sevk dönemleri ile temel eğitimi yapacakları birlikleri 2023 yılı Ocak ayında e-Devlet ve askerlik şubelerinden duyurulacaktır.