Bedelli askerlik yapanlar AÖF sınavına girebilecek mi? AÖF Güz 2019 bedelli askerlik

Bedelli askerlik yapanlar AÖF sınavına girebilecek mi? Anadolu Üniversitesi tarafından sabah saatlerinde açıklanan sınav yerlerinin ardından sınav tarihinde bedelli askerlik yapmakta olanlar sınava girebilecek mi sorusunun cevabı merak ediliyor! İşte bedelli askerlik yapanları ilgilendiren detaylar...

Geçtiğimiz Ağustos ayında YÖK’den yapılan açıklamaya göre “bedelli askerlikte silah altına alınan üniversite öğrencilerinin temel eğitimi aldıkları süre içinde idari izinli sayılacaklar. YÖK, bedelli askerlikten yararlanacak üniversite öğrencilerinin temel askerlik eğitiminin ara sınav, vize veya yıl sonu final sınavlarına rastlaması durumunda mazeret sınav hakkı verilmesini kararlaştırdı” şeklide açıklama yapılmıştı.

Bedelli askerlik yapanlar sınava nasıl girebilecek?

İlgili dönemin sınavından yaklaşık 20 gün öncesinde https://aosdestek.anadolu.edu.tr/ sayfasından giriş yaparak, Görev Belgenizi ekleyerek ve talebinizi belirterek göndermeniz halinde durumunuz ilgili birim tarafından değerlendirilecektir. Ayrıca süreçle ilgili bilgilendirme yapılacaktır.

Anadolu Üniversitesi, Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) dönem sonu final sınav giriş belgeleri açıklandı. 12 – 13 Ocak 2019 tarihlerinde yapılacak sınavlara az bir süre kalması sebebi ile giriş için gerekli sınav giriş belgelerinin AÖF’nin kendi sitesinden alınması gerekiyor.

Sınav giriş belgelerine https://aof.anadolu.edu.tr/anasayfa/default.aspx adresinden erişilebilecek.

Sınava girerken bu belgeleri unutmayın!

Açıköğretim Fakültesi, sınava katılım sağlayacak olan öğrenciler için önemli bir uyarıda bulundu. Sınav günü bir problem yaşanmaması amacıyla gerekli belgelerin yanlarında bulunmasını talep eden AÖF, konuyla ilgili açıklama yaptı. İşte, açıklamada yer alan belgelerin listesi;

Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi

Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi; fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. Kimlik Numaralı nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı/Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı, süresi geçerli pasaport, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait mavi kart, yurt dışında yapılan sınavlarda T.C. vatandaşları hariç başka bir ülkenin vatandaşları için o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmi belge bu amaçla kullanılabilir. Bunların dışındaki belgeler (sürücü belgesi, mesleki kimlik kartları vb.) sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmez.

Sınava giriş için gerekli bu iki belgeden biri bile eksik olsa öğrenci sınava alınmaz.

Öğrenciler, Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesini https://aof.anadolu.edu.tr/anasayfa/default.aspx adresinin Öğrenci Girişi bölümüne TCKN ve şifreleri ile giriş yaparak kendi sayfalarından veya AÖF Bürolarından alabilirler.