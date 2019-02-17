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"Bedelli askerlik uygulamasını kalıcı hale getiriyoruz"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan:- "Bedelli askerlik uygulamasını, ordumuzun personel ihtiyacına göre belirlenen bir rakamla sınırlı olmak üzere kalıcı hale getiriyoruz"- "İki yıllık meslek yüksekokulu mezunları için ise yeni bir adım atıyoruz. İhtiyaca göre belirlenecek sayıda 12 aylık yedek astsubaylık uygulaması getiriyoruz"- "Lise ve altı mezunlar için 6 ay artı 6 aylık bir askerlik uygulaması getiriyoruz. Bir aylık eğitimini tamamlayıp 5 aylık kıta hizmetini bitirerek ilk 6 ayı tamamlayanlar isterlerse terhis olabilecekler. Şayet askerliğe devam etmeyi tercih ederlerse 6 ay süreyle maaşlı olarak görev yapacaklar"- "Yeni sistemde lisans ve lisans üstü için ordumuzun ihtiyacına göre belirlenecek sayıda 12 aylık yedek subaylık devam ediyor"- "Kurumlarımızın yaptıkları hesaplamalar, bedelli askerlikten gelen kaynağın eğitim dönemleri dışında tamamı maaşlı hale gelen diğer görevlilerin maliyetlerini ziyadesiyle karşılayacağını gösteriyor"

17 Şubat 2019 Pazar 18:52
"Bedelli askerlik uygulamasını kalıcı hale getiriyoruz"

BALIKESİR (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bedelli askerlik uygulamasının, ordunun personel ihtiyacına göre belirlenen bir rakamla sınırlı olmak üzere kalıcı hale getirileceğini bildirdi.

Erdoğan, Balıkesir Kuvayımilliye Meydanı'nda düzenlenen AK Parti mitinginde, yeni askerlik sistemiyle ilgili bilgiler verdi.

Milletin talebi ve ordunun ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığına yeni bir askerlik sistemini çalışmaları için talimat verdiğini anımsatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Kurumlar çalışmalarını yapıp, bir taslak ortaya çıkarttılar. Şimdi burada özellikle gençlerimizin merakla beklediği bu meselede geldiğimiz noktayı milletimizle paylaşmak istiyorum. Bilindiği gibi halen lisans ve lisans üstü programları bitirenler 12 ay yedek subay veya 6 ay kısa dönem er, erbaş olarak askerlik yapıyor. Lisans düzeyinde aşağıda eğitim seviyesine sahip olanlar ise 12 ay er ve erbaş olarak askerlik görevini şu an itibarıyla yerine getiriyor. Bir de yurt dışındaki vatandaşlarımızın faydalandığı dövizle askerlik ile zaman zaman başvurulan bedelli askerlik uygulamaları var."

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Yeni sistemde lisans ve lisans üstü için ordumuzun ihtiyacına göre belirlenecek sayıda 12 aylık yedek subaylık devam ediyor. İki yıllık meslek yüksekokulu mezunları için yeni bir adım atıyoruz. İhtiyaca göre belirlenecek sayıda 12 aylık yedek astsubaylık uygulaması getiriyoruz. Yedek subaylık ve yedek astsubaylık görevlerini yerine getirenlere iki aylık eğitimleri döneminde harçlık verilecek. 10 aylık kıta görevlerinde ise maaş ödenecek."

Lise ve altı mezunlar için, 6 ay artı 6 aylık bir askerlik uygulaması getirileceğini aktaran Erdoğan, "Bir aylık eğitimini tamamlayıp 5 aylık kıta hizmetini bitirerek ilk 6 ayı tamamlayanlar isterlerse terhis olabilecekler. Şayet askerliğe devam etmeyi tercih ederlerse 6 ay süreyle maaşlı olarak görev yapacaklar." dedi.

-"Herkes bedelli askerliğe başvurabilecek"

Erdoğan, bedelli askerlik konusunda da, "Bedelli askerlik uygulamasını, ordumuzun personel ihtiyacına göre belirlenen bir rakamla sınırlı olmak üzere kalıcı hale getiriyoruz." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İkide bir çıkacak mı çıkmayacak mı böyle bir şey olmayacak. Eğitim durumuna bağlı olmaksızın, isteyen herkes bedelli askerliğe başvurabilecek. Bedelli askerlikten yararlanmaya hak kazananlar 1 aylık temel askerlik eğitimlerinin ardından terhis edilecekler." bilgisini paylaştı.

- "Askerlik görevi bir yük olmaktan çıkıyor"

İlk etapta her yıl 145 bin kişinin bedelli askerlikten yararlanabileceğini vurgulayan Erdoğan, "Bedelli askerlik ücreti de sabit bir formüle göre hesaplanacak. Kurumlarımızın yaptıkları hesaplamalar, bedelli askerlikten gelen kaynağın eğitim dönemleri dışında tamamı maaşlı hale gelen diğer görevlilerin maliyetlerini ziyadesiyle karşılayacağını gösteriyor. Böylece gençlerimiz için askerlik görevi bir yük olmaktan çıkıyor." dedi.


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Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 18:52
  1. askerilik sistemi
  2. Bedelli askerlik
  3. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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