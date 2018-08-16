Bedelli askerlik üniversite öğrencileri için nasıl olacak? YÖK'ten bedelli askerlik kararı

Yüksek Öğrenim Kurumu (YÖK), bedelli askerlikle silah altına alınacak üniversite öğrencilerinin okul dönemleri içinde idari izinli sayılmalarına karar verdi. YÖK’ün kararına göre, üniversite öğrencilerine temel askerlik eğitiminin ara sınav, vize veya yıl sonu final sınavlarına rastlaması durumunda YÖK öğrencilere mazeret sınav hakkı verecek. Böylelikle üniversite öğrencilerinin de bedelli askerlikten yararlanmasının önü açılmış oldu.

Milli Savunma Bakanlığı'nın, Bedelli Askerlik Uygulaması konulu yazısı Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında görüşülerek, geçici 55'inci madde kapsamında "21 günlük temel askerlik eğitimi" maksadıyla silahaltına alınacak yükseköğretim öğrencilerinin temel eğitimi aldıkları süre içinde idari izinli sayılmalarına, aldıkları temel askerlik eğitiminin ara sınav, vize veya yıl sonu final sınavlarına rastlaması durumunda mazeret sınav hakkı verilmesine, mağduriyet yaşanmaması için üniversitelerce gerekli tedbirlerin alınmasına karar verildi.