Bedelli askerlik ücreti yeni askerlik sisteminde ne kadar olacak

Bedelli askerlik ücreti 2019. Milli Savanma Bakanı Hulusi Akar, yeni askerlik sistemine ilişkin tüm detayları son dakika olarak açıkladı. Bakan Hulusi Akar, yeni askerlik sisteminin bir parçası olacak olan bedelli askerlik fiyatını da son dakika olarak kamuoyuna açıkladı. Peki yeni askerlik sisteminde bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? Bedelli askerlik fiyatı son dakika ne kadar oldu?

Bedelli askerlik son dakika.Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yeni askerlik sistemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Yeni sisteme göre, bedelli askerlik ücreti 31 bin 343 TL olarak belirlendi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AA Editör Masası'nda bedelli askerlik yapacak olanların ödeyeceği ücretin hesaplanmasını şema üzerinden gösterdi.

Şemaya göre, 40.000 gösterge X memur maaş kat sayısı x 6 işleminden çıkan sonuca göre bedelli askerlik ücreti belirlenecek.

Bedelli askerlik son dakika ne kadar?

Bedelli askerlik son dakika ne kadar olacak? Buna göre, bugün itibariyle bedelli askerliğin ücreti 31 bin 343 lira ve her 6 ayda bir bu ücret artacak. (40.000 X 0,130597 X 6 = 31.343,28 lira) Memur maaşlarının değişmesinden dolayı 6 ayda bir bedelli askerlik ücreti güncellenecek. 2019 yılı için aylık memur maaş katsayısı 0,130597 olarak belirlenmişti.

Yıllara göre bedelli askerlik ücretleri

1999 yılında uygulanan bedelli askerlikte 1 Ocak 1973 tarihinden önce doğanlar 15 bin mark (4500 TL), 1960’tan önce doğanlar ise 20 bin mark ödemişti.

2011 yılında gerçekleştirilen bedelli askerlikte 30 yaşından gün alan ve 30.000 TL tutar ödeyen kişiler askerlik vazifesini yapmış sayılmışlardır. Bu dönemdeki asker adayları 21 günlük temel askeri eğitimden de muaf tutulmuşlardır.

2014 yılında çıkarılan bedelli askerlik ile adayların 18.000 TL karşılığında vatani görevini yerine getirmiş olarak kabul edilmesine olanak sağlandı.

2018 yılında çıkarılan bedelli askerlik ile adayların 15.000 TL karşılığında 21 gün vatani görevini yerine getirmiş olarak kabul edilmesine olanak sağlandı.