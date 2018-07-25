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Bedelli askerlik teklifinde değişiklik teklifi

AK Parti'den bedelli askerlik teklifinde değişiklik teklifi. Önergeye göre 1 Ocak 1994 doğumlular da bedelliden yararlanabilecek. Bedelli askerlikte değişiklik önergesi bugün Meclis'e sunulacak.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 15:05
Bedelli askerlik teklifinde değişiklik teklifi

Bedelli askerlikle ilgili kanun teklifinde değişikliğe gidildi. Verilen önergeyle 1 Ocak 1994 doğumlular da bedelliden yararlanabilecek.

31 ARALIK'TA DOĞANLARIN 1 OCAK'TA KAYIT EDİLMESİ GEREKÇE GÖSTERİLİYOR: Değişiklikte 31 Aralık'ta doğanların çoğunlukla 1 Ocak'ta nüfusa kayıt edilmesi gerekçe gösteriliyor. 2014 yılındaki bedelli uygulamasında da tarih bir gün ileriye atılmıştı.

Bedelli düzenlemesinde şartlar 21 gün, 25 yaş, 15 bin lira olarak belirlenmişti. Düzenlemeye ilişkin sürecin en geç yarına kadar Meclis Genel Kurulu'nda tamamlanması bekleniyor.

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 15:05
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