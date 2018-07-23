0553 313 94 23

Meclis Bütçe Komisyonu'nda Bedelli askerlik görüşmeleri başladı

TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda bedelli askerlik torba teklifinin görüşmelerine başlandı.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 13:41
Meclis Bütçe Komisyonu'nda Bedelli askerlik görüşmeleri başladı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, bedelli askerlik, sağlık çalışanlarına yıpranma payı, tabip ve diş hekimi emeklilerine ek ödeme gibi düzenlemeleri içeren "torba teklif"i görüşmek üzere toplandı.

AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplanan komisyonda, teklif sahibi olarak AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş hazır bulunuyor.

Torba teklif ile uluslararası sektör dinamiklerine uyum sağlanması ve yasa dışı alanlarda oynanan bahislerin yasal zemine çekilmesi de amaçlanıyor.

CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, teklifin görüşmelerine geçilmeden önce usul hakkında söz alarak, "torba teklif" uygulamasını eleştirdi.

AK PARTİ'DEN 21 GÜN REVİZESİ

Bedelli askerlik ile ilgili en çok tartışılan konulardan biri '28 gün şartı'ydı. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, bedelli askerlikte 28 günlük temel eğitimin 21 gün olarak revize edilerek komisyona sunulacağını açıkladı.

Muş, "Bedelli askerlik konusunda 3 kriter söz konusu. Şu anda 28 gün olan teklif görüşülüyor. 28 gün yerine 21 gün olmasını teklif edeceğiz." dedi.

Muş, firarilerin durumuyla ilgili soruya, "Bunlarla ilgili usul ve esasları TSK'ya bırakıyoruz" açıklamasında bulundu.

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2018 Pazartesi 13:41
  1. Muş
  2. Isparta
  3. Ankara
  4. bedelli
  5. tbmm
  6. meclis

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu!
    1. Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu!
    2. İYİ Parti'de genel başkanın kim..
    3. Kurbanlıklar pazara inmeye başladı!..
    4. Bedelli askerlik için motosikletini..
    5. Dünya diken üstünde! Bir destekte..
    6. Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı..
    7. Meteoroloji'den son dakika İstanbul..
    8. AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    9. İsrail askerleri 13 yaşındaki..
    10. İstanbul'da DEAŞ'a büyük darbe! 43..
    11. Avrupa Ligi UEFA Şampiyonlar Ligi..
    12. Yaşlılara yer verilmesini isteyen genç..
    13. Kayıp Evrim olayında flaş gelişme!..
    14. Abdülkadir Uraloğlu kimdir?..
    15. Mustafa Destici'den Mesut Özil..
    16. Mithat Cansız kimdir? Enerji Bakan..
    17. İstanbul'da terör örgütü DEAŞ..
    18. Alparslan Bayraktar kimdir? Alparslan..
    19. İki bakanın daha yardımcıları..
    20. Katar'dan kritik Birleşik Arap..
    Minik Leyla cinayeti hakkında kan donduran sözler! 'Bir organizasyonun işi'
    Minik Leyla cinayeti hakkında kan donduran sözler! 'Bir organizasyonun işi'
    Erdoğan talimat vermişti! 200 bin TL'ye kadar maaş
    Erdoğan talimat vermişti! 200 bin TL'ye kadar maaş
    İran'dan "intikam" açıklaması
    İran'dan "intikam" açıklaması
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri
    Afganistan'da patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var
    Afganistan'da patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Bu pisliğe kim 'dur' diyecek? Sokak ortasında ibretlik ölüm
    Bu pisliğe kim 'dur' diyecek? Sokak ortasında ibretlik ölüm
    İYİ Parti’de ortalık karıştı! Akşener fenalaştı
    İYİ Parti’de ortalık karıştı! Akşener fenalaştı