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Bedelli askerlikte 28 günlük süre kısalıyor mu? Bedelli askerlik süresi 21 gün mü olacak? 

Bedelli askerlikte 28 günlük temel eğitimin düşürülmesi için AK Parti'den son dakika açıklaması geldi. AK Parti Grupbaşkanvekili ve milletvekili Mehmet Muş "28 günlük bedelli askerlik süresinin 21 gün olmasını teklif edeceğiz" dedi.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 11:11
Bedelli askerlikte 28 günlük süre kısalıyor mu? Bedelli askerlik süresi 21 gün mü olacak? 

Bedelli askerlikte 28 günlük temel eğitimin düşürülmesi için AK Parti'den son dakika açıklaması geldi. AK Partili Mehmet Muş "28 günlük bedelli askerlik süresinin 21 gün olmasını teklif edeceğiz" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın 28 günlük temel askerlik süresine ilişkin “Görüşülür, farklı yöntemler geliştirilebilir” açıklaması büyük beklenti yaratırken, AK Parti kaynakları da şu değerlendirmeyi yapmıştı: “Bu konuda çok büyük bir talep ve beklenti var. Kendi işini yapanlar, yeni işe girenler ya da özel mazereti olanlar açısından bu önemli bir konu. Zaten bunların çoğu bu özel durumları nedeniyle askerliklerini bugüne kadar sarkıtmışlar. Teklifin Meclis’teki görüşme sürecinde bütün bu talep ve beklentilerin bir şekilde dikkate alınacağını düşünüyoruz. Hükümetle de görüşülerek tümüyle vazgeçilmesinin yanında farklı seçenekler de oluşturulabilir.” 

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2018 Pazartesi 11:11
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YORUM YAZ

  • SalimSalim12 dk önce
    Nedir sizin bu temel eğitim inadınız ya. Ya son iki bedellide ülkenin en kötü günlerinde temel eğitimi siz kaldırdınız şimdi derdiniz nedir. Ben CİMER ve TBMM E-dilekçeye başvurumu yaptım. Adam yerine koyup bu kadar başvuruya gözlerini kapatmazlar da dikkate alırsa kendileri kazanır.
  • SalimSalim11 dk önce
    Nedir sizin bu temel eğitim inadınız ya. Ya son iki bedellide ülkenin en kötü günlerinde temel eğitimi siz kaldırdınız şimdi derdiniz nedir. Ben CİMER ve TBMM E-dilekçeye başvurumu yaptım. Adam yerine koyup bu kadar başvuruya gözlerini kapatmazlar da dikkate alırsa kendileri kazanır.
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