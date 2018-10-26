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Bedelli askerlik başvurularında son gün ne zaman?

Bedelli askerliğin çıkmasıyla birlikte bedelli askerlikten yararlanmak isteyen asker adayları şubelerin önünde yoğun kuyruklar oluşturdu. Bedelli askerlikten şuana kadar 672 bin 306 kişinin yararlandı. Bedelli askerlik başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar bedellide son başvuru tarihinin ne zaman olduğunu merak ediyor. Peki bedelli askerlik başvuruları ne zaman sona erecek? 2018 bedelli askerlik son başvuru tarihi nedir?

26 Ekim 2018 Cuma 14:34
Bedelli askerlik başvurularında son gün ne zaman?

Bedelli askerliğin çıkmasıyla birlikte bedelli askerlikten yararlanmak isteyen asker adayları şubelerin önünde yoğun kuyruklar oluşturdu. Bedelli askerlikten şuana kadar 672 bin 306 kişinin yararlandı. Bedelli askerlik başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar bedellide son başvuru tarihinin ne zaman olduğunu merak ediyor. Peki bedelli askerlik başvuruları ne zaman sona erecek? 2018 bedelli askerlik son başvuru tarihi nedir?

Askerlik Kanunu ile Diğer Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.  Bu kapsamda 1 Ocak 1994 tarihinden önce doğanlar, 15 bin TL ödemeleri ve 21 gün temel askerlik eğitimini yerine getirmeleri şartıyla askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak. Milli Savunma Bakanlığı bedelli askerlik celp dönemlerine açıklamış ve bedelli askerlik için başvuruda bulunan asker adayları askerlik görevi için birliklerine teslim olmuşlardı. Birliklerine teslim olan bedelli askerler 21 günlük eğitim süresini doldurduktan sonra da terhis olmaya başlamışlardı. Bedelli askerlik başvuruları halen devam ediyor.

672 bin 306 kişi bedelli askerlikten yararlandı

Milli Savunma Bakanı Akar, bedelli askerlik için "Şu ana kadar 672 bin 306 gencimiz internet üzerinden, elektronik postayla müracaatlarını gerçekleştirdi." dedi. Bedelli askerlik uygulamasından yararlanmak isteyenler başvuru için Ankara Asker Alma Bölge Başkanlığı önünde uzun kuyruk oluşturdu. Bedelli askerlik işlemlerini tamamlamak için sabah saatlerinden itibaren Ankara Asker Alma Bölge Başkanlığına gelen çok sayıda aday Başkanlık önünde 1 kilometreyi bulan kuyrukta sıraya girdi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 24 Ekim'de katıldığı AA Editör Masası yayınında bedelli askerlik için 672 bin 306 kişinin e-devletten başvuru yaptığını, 377 bin 410 kişinin de dekontlarını askerlik şubelerine teslim ettiğini bildirdi.

Bedelli askerlik başvuruları ne zaman bitiyor?

Bakan Hulusi Akar, askerlik şubelerinin, bedelli askerlik başvurularının son günü olan 3 Kasım'dan önce bütün müracaatların bitmesini sağlamak amacıyla gerekli yerlerde 24 saat görev yapacağını da duyurdu.

İzmir ve Manisa’da bedelli askerler yemin etti

İzmir ve Manisa'da, bedelli askerlik uygulamasından yararlanarak 21 günlük temel eğitimlerini tamamlayan 5 bin 437 asker için yemin ve terhis töreni düzenlendi. Manisa 1. Komando Eğitim ve Tugay Komutanlığında temel eğitimlerini tamamlayan 4 bin 768 asker için Albay Mehmet Arif Seyhun Kışlası'nda tören düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından 2. celp döneminde 21 günlük temel eğitim gören askerler yemin etti.

Haber Tarihi: 26 Ekim 2018 Cuma 14:34
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