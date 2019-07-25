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Bedelli askerlik son başvuru günü ne zaman?

Bedelli askerlik son başvuru günü ne zaman? Yeni askerlik sisteminin yürürlüğe girmesinin ardından geçtiğimiz hafta 16 Temmuz itibariyle bedelli askerlik başvuruları da başlamıştı. Peki bedelli askerlik başvurularında son gün ne zaman? İşte hem bu sorunun yanıtı hem de 2019 bedelli askerlik ücreti...

25 Temmuz 2019 Perşembe 10:31
Bedelli askerlik son başvuru günü ne zaman?

Bedelli askerlik son başvuru günü ne zaman? Yeni askerlik sisteminin yürürlüğe girmesinin ardından geçtiğimiz hafta 16 Temmuz itibariyle bedelli askerlik başvuruları da başlamıştı. Peki bedelli askerlik başvurularında son gün ne zaman? İşte hem bu sorunun yanıtı hem de 2019 bedelli askerlik ücreti...

Yedek subay ve yedek astsubay olma hakkına sahip olanlardan 2019'da silah altına alınmak isteyip yoklaması olmayanlar, 16-31 Temmuz 2019 tarihleri arasında e-Devlet veya askerlik şubesinden yoklamalarını yaptıracak ve bedelli askerlik, yedek subay, yedek astsubay ve erbaş/er tercihlerini yapacak.

Kura işlemi 2020 Ocak ayında yapılacak ve duyurulacak. Askerlik eğitimi için sevkler 2020 Mart ayından itibaren başlayacak.

Bedelli askerlik başvurusu nasıl yapılır?

Yedek subay ve yedek astsubay olma hakkına sahip olanlardan 2019'da silah altına alınmak isteyip yoklaması olmayanlar, 16-31 Temmuz 2019 tarihleri arasında e-Devlet veya askerlik şubesinden yoklamalarını yaptıracak ve bedelli askerlik, yedek subay, yedek astsubay ve erbaş/er tercihlerini yapacak.

Bedelli askerlik askerlik ücreti ne kadar?

Bedelli askerlik 2019 yılı bedeli 33 bin 230 TL olacak. Ödemeler, Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Halk Bankası, Ziraat Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası ile PTT şubelerine veya mal müdürlüklerine yapılacak.

2019 yılı dövizle askerlik ücreti 5 bin 442 Avro olacak. Mevcut uygulamaya devam edilecek.

Öte yandan idari para cezası alanlardan 26 Haziran 2019 itibarıyla askerlik hizmetini tamamlayanlar ile silahaltında bulunanların, 26 Aralık 2019'a kadar silahaltına alınacakların ödenmemiş cezaları tahsil edilmeyecek.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 10:31
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