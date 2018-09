Bedelli askerlik mevzusu

Emre İbil

Bedelli askerliğe 500 bin başvuru olmuş, biz bilirdik ki her Türk asker doğar.

Netekim bazılarına da gün gelir DEVLET BABA tarafından bedelli denilen talih kuşu konar, konsun gari, hiç yoktan iyidir, şu atlatmaya çalıştığımız kritik zamanda devletin kasasından gideceğine 15 bin gayme gelsin, ekonomiye can versin, kan versin. Lakin askerliktir gurbeti tattıran yokluk makamını yaşatan, emir altına girmeyi, her sabah tıraş olmayı, postal boyamayı, cebinde paran da olsa beyaz peynire hasret kalmayı, kocaman kazan içine metal bardağı daldırıp çayını doldurmayı nöbetlerde uyumaman gerektiğini, sevdiceğine hasretliği, ona şiirler biriktirmeyi, bitmeyen telefon kuyruklarını tekmelenen telefon kulübelerini, dede torun muhabbetini, dedeler şafağınla dalga geçince, asıl şafağın tahta atla gidilen kara toprak diye lafı yüzlerine şaplatmayı plakaya düşünce her gün bir torunun sırtına binmeyi, bir sivilin gazına gelerek sivil elbiselerle Cuma namazına gidip tespit edilince Hizbullahçı diye damga yiyip astsubaydan dayak yemeyi, orduevi kapı nöbetinde başörtülü anaları, bacıları içeri Y.A.S.A.K, deyip almamayı, bütün bunları anca orada yaşardın, hamd olsun ki artık böyle bir şey yok.