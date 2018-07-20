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Bedelli askerlik kredisi veren katılım bankaları | Bedelli askerlik kredi oranları

Bedelli askerlikte yaşın 25, ücretin ise 15 bin TL olduğunun açıklanmasından sonra şimdi gözler bedelli askerlik başvuruları ne zaman yapılacak ve bedelli askerlik kredisi veren bankalar hangileri ve bedelli askerlik bireysel kredi oranları merak konusu oldu. Bedelli askerlik kredisi için faize bulaşmak istemeyen asker adayları katılım bankalarının da uygun fiyata bedelli askerlik kredisinin vermesini bekliyor.

20 Temmuz 2018 Cuma 16:20
Bedelli askerlik kredisi veren katılım bankaları | Bedelli askerlik kredi oranları

Bedelli askerlikte yaşın 25, ücretin ise 15 bin TL olduğunun açıklanmasından sonra şimdi gözler bedelli askerlik başvuruları ne zaman yapılacak ve bedelli askerlik kredisi veren bankalar hangileri ve bedelli askerlik bireysel kredi oranları merak konusu oldu. Bedelli askerlik kredisi için faize bulaşmak istemeyen asker adayları katılım bankalarının da uygun fiyata bedelli askerlik kredisinin vermesini bekliyor.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent  Turan, 5 milyon gencin meraklı gözlerle beklediği bedelli askerlik düzenlemesinde, 25 yaş sınırı, 25 gün askerlik süresi ve 15 bin lira bedelin benimsendiğini açıkladı. AK Parti Grup Başkanvekili Turan, 5 milyondan fazla insanın bedelliyi beklediğini, askerin yıllık talebinin ise 300 binlerde olduğunu, yani çok büyük yığılma olduğunu duyurdu. Bülent Turan, "yaş sınırı ve ücretin" sorulması üzerine, "25 yaş ve 15 bin TL öngörüsüyle beraber 25 günlük askerlik hizmeti öngörülüyor. Tabii buna ilişkin çalışma ve takdir komisyonundur, Genel Kurulundur." Şeklinde konuştu.

KATILIM BANKALARI DA UYGUN ORANDA BEDELLİ ASKERLİK KREDİSİ VERSİN

Bedelli askerlik için kredi çekeceklere Ziraat Bankası ve  Vakıfbank bireysel kredi oranı en düşük devlet bankası oldu. Bedelli askerlik için bankalardan kredi çekecek vatandaşlar faize bulaşmamak için katılım bankaların da daha hesaplı olarak bedelli askerlik kredisinin vermesini bekliyor. Bedelli askerlik kredisi çekmek isteyenlerin gözü faizsiz katılım bankalarından gelecek müjdeli habere çevrildi.

Haber Tarihi: 20 Temmuz 2018 Cuma 16:20
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  • KartalKartal1 sa önce
    Iyide ne adı altında bu krediyi vercek. Orta mal yokki
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