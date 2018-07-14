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Bedelli askerlik kararnamesi geliyor! Erdoğan bedelli askerlik için tarihi verdi

Bedelli askerlik bekleyen 5 milyon asker adayına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son dakika müjdeyi verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bedelli askerliğin yeni yasama dönemine (1 Ekim) kadar çalışmaların tamamlanacağını ancak bedelli askerlik kararnamesi ile daha erkene çekilebileceğini söyledi

14 Temmuz 2018 Cumartesi 08:44
Bedelli askerlik kararnamesi geliyor! Erdoğan bedelli askerlik için tarihi verdi

Bedelli askerlik bekleyen 5 milyon asker adayına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son dakika müjdeyi verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bedelli askerliğin yeni yasama dönemine (1 Ekim) kadar çalışmaların tamamlanacağını ancak bedelli askerlik kararnamesi ile daha erkene çekilebileceğini söyledi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 5 milyon genci yakından ilgilendiren bedelli askerlikkonusunda son dakika açıklamalarda bulundu. Yeni dönemin ilk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel’deki NATO Zirvesi dönüşünde uçakta yaptığı bedelli askerlikle ilgili değerlendirmeleri şöyle: Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanımız çalışmalarını yapacaklar. Ne kadar kişiyi kapsayacak, hangi yaş grupları arasında olacak, ücret ne kadar olacak, tüm bu konular belirlenecek. Zannediyorum en kötü ihtimalle yeni yasama döneminde (1 Ekim’de başlayacak) açıklamış oluruz. Belki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile çıkarmayı da deneyebiliriz. O zaman daha erkene çekmiş oluruz”

Haber Tarihi: 14 Temmuz 2018 Cumartesi 08:44
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