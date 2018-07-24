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Askerlik kalkacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan son dakika açıkladı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bedelli askerlik konusunda son dakika açıklamasında bulundu. Başkan Erdoğan, "Gereken hazırlıkların yapılmasının ardından Türkiye’yi bir daha bedelli kanunlarına ihtiyaç duyulmayacak bir askerlik sistemine kavuşturmuş olacağız" diye konuştu.

24 Temmuz 2018 Salı 12:49
Askerlik kalkacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan son dakika açıkladı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bedelli askerlik konusunda son dakika açıklamasında bulundu. Başkan Erdoğan, "Gereken hazırlıkların yapılmasının ardından Türkiye’yi bir daha bedelli kanunlarına ihtiyaç duyulmayacak bir askerlik sistemine kavuşturmuş olacağız" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısındaki konuşmasında bedelli askerlik konusunda flaş açıklamasında bulundu.  Erdoğan “Bedelli askerlik talebiyle ilgili kanunu da Meclis’ten geçirerek o konuda da sözümüzü tutmuş olacağız. Seçim kampanyasında dediğimiz gibi, yetkili bakanlıkla çalışmalarımızı yaparız ve bununla ilgili adımı atarız dedik ve bu adımı attık. İnşallah hafta sonu itibariyle bunu da bitirmiş olacağız.” Diye konuştu.

MİLLETİMİZİN ASKERLİKTE BAĞI KOPARILMAMALI

Milletimizin askerlikle bağının tümden kopmasını da doğru bulmuyoruz. Bu millet asker bir millettir” diyen Başkan Erdoğan, "Gereken hazırlıkların ev planlamaların yapılmasının ardından Türkiye’yi bir daha bedelli kanunlarına ihtiyaç duyulmayacak bir askerlik sistemine kavuşturmuş olacağız" dedi.

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2018 Salı 12:49
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