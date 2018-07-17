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Bedelli askerlik süresi kaç gün? Bedelli askerlikte son dakika gelişmesi 

AK Partili Bülent Turan ise bedelli askerliğin torba yasaya eklendiğini açıklayarak, bedelli askerlik yaşının 25, ücretin ise 15 bin TL olduğunu açıkladı. Peki bedelli askerlik kaç gün yapılacak? Bedelli askerlikten yararlanan vatandaşlar 28 gün askerlik yapacak.

17 Temmuz 2018 Salı 18:50
Bedelli askerlik süresi kaç gün? Bedelli askerlikte son dakika gelişmesi 

AK Partili Bülent Turan ise bedelli askerliğin torba yasaya eklendiğini açıklayarak, bedelli askerlik yaşının 25, ücretin ise 15 bin TL olduğunu açıkladı. Peki bedelli askerlik kaç gün yapılacak? Bedelli askerlikten yararlanan vatandaşlar 28 gün askerlik yapacak.

Bedelli askerlik çıkacak mı soruları daha genel seçimlerin 24 Haziran’da yapılacağının belirlenmesi sonrası sorulmaya başlandı. Hem Cumhurbaşakanı Erdoğan hem de hükümet bedelli askerliğin seçimlerden sonra çıkacağını söyledi. 24 Haziran seçimleri bitti. 5 milyon genç şimdi bedelli askerliğin ne zaman hayata geçirileceğini, bedelli askerlikte ücret ve yaşın ne olacağını merak ederken, bedelli askerlikte son dakika müjdesi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden geldi. Külliye'de gerçekleştiren toplantıda bedelli askerlikte yaş ve ücret belirlendi.  AK Partili Grup Başkanvekili Bülent Turan, son dakika olarak açıkladığı bedelli askerlik konusuna ilişkin, "Bedelli askerliğin torba yasaya eklendiğini açıkladı. AK Partili Turan, 'Yaş 25, ücret 15 bin TL, 25 gün de askerlik olacak.' ifadesini kullandı. 2011 yılında çıkarılan bedelli askerlikte yaş ve ücret şöyle olmuştu: 30 yaşından gün alan ve 30 bin TL tutar ödeyenler faydalanırken, 2014 yılında başvuruya açılan uygulamada ise 1987 ve önceki tarihlerde doğan ve 18 bin TL ödeme şansı elde edenler faydalanabildi.

Bedelli yaşı 25 olarak açıklandı. Şimdi merak edilen konu ise bedelli askerlikten kaç doğumlular yararlanacak? Bedelli askerlik 1 Ocak 1993 doğumluları kapsayacak. Bedelli askerlik 27 yaş sınırında kalsaydı 1991 doğumluları kapsayacaktı. Bedelli asker adaşları 15 bin TL bedel karşılığında 28 gün askerlik yapılacak.

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2018 Salı 18:50
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