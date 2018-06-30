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Bedelli askerlik için sürpriz!

AK Parti'nin bedelli askerlik konusunda kamuoyunda oluşturulan beklenti nedeniyle 1 Ekim'in beklenmeyeceği ve Meclis tatile girmeden yasal düzenleme sunabileceği konuşuluyor.

30 Haziran 2018 Cumartesi 08:11
Bedelli askerlik için sürpriz!

Yeni sistemin ilk hükümeti, yemin töreninin ardından başlayacak ve kamuoyunun beklentiye girdiği üç alanda adım atacak. Seçimlerin ardından takvime bağlı zorunlu işler sürerken, AK Parti kanadında yeni dönemin öncelikleri konuşulmaya başlandı.

Özellikle Cumhurbaşkanlığı ekibi, kabinenin açıklanmasının ardından, Türkiye gündemiyle ilgili çalışmalar yapıyor. OHAL'ın kaldırılması atılacak ilk adım olacak. Ardından ekonomik ve yatırım hamleleri ve yine yüksek beklentinin olduğu bedelli askerlik konusu hızlıca ele alınacak. Bedelli için oluşan beklenti nedeniyle 1 Ekim'in beklenmeyeceği ve TBMM tatile girmeden yasal düzenleme sunabileceği iddialar arasında.

ÖZEL OTURUMDAN SONRA TATİL BAŞLAYACAK

TBMM'nin milletvekili yemin töreni-başkanlık seçimi ve 15 Temmuz özel oturumunun ardından kapanması ve 1 Ekim'de açılaması planlanıyor. Bu durumda hükümetin yeni bir yasal düzenleme yapma olasılığı bulunmuyor. TBMM'nin yeni döneminde yapacağı işlerden bazıları, "terörle mücadele düzenlemeleri, içtüzük değişikliği ve bedelli askerlik" olacak.

BEDELLİ İÇİN ÖZEL ÇALIŞMA YAPILABİLİR

Bedelli askerlik konusunda, kamuoyunda oluşturulan beklenti nedeniyle 1 Ekim'in beklenmeyeceği ve TBMM tatile girmeden yasal düzenleme yapılacağını iddia edenler oldu.

Ancak hükümet kaynakları "bedelli askerlik uygulamasını sürekli hale getiren" yeni sistemin, alternatifli olarak hazırlandığını, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kararının ardından da yasal düzenleme yapılacağını belirtiyor. Bunun da 1 Ekim'e kalabileceği dile getiriliyor.

Haber Tarihi: 30 Haziran 2018 Cumartesi 08:11
  1. TBMM
  2. Tarih
  3. bedelli askerlik
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