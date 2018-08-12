Bedelli askerlik için ödediği parayı geri istedi! Ret cevabı alınca AİHM'ye başvurdu

Avukat Baran Doğan, 2011’de bedelli asker için 30 bin TL ödedi. Dört yıl sonra 10 Aralık 2014’te çıkartılan yasa ile bedelli askerliğin 18 bin TL olarak belirlenmesi üzerine Doğan bu farkın peşine düştü. Hürriyet gazetesinden Ayşegül Usta'nın haberine göre, Milli Savunma Bakanlığı’na başvurarak kendisinden fazladan alındığını belirttiği 12 bin TL’nin iade edilmesini isteyen Doğan’ın bu talebi sırasıyla Milli Savunma Bakanlığı, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi tarafından reddedildi. Bunun üzerine Doğan, geçen yıl AİHM’ye başvurdu. Doğan tarafından AİHM’ye verilen dilekçede, “Şahsımdan fazladan alınan 12 bin TL’nin hukuki eşitlik ilkesi çerçevesinde yasal faizi ile birlikte iadesine karar verilmesini talep ederim” denildi.

"AİHM'İN LEHİMİZE KARAR VERECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ"

AİHM’ye yaptığı başvurunun sonuçlanmasını beklediğini belirten Doğan, şunları söyledi: “2011’de bedelli askerlik uygulamasından yararlananlar 30 bin TL, 2014’te yararlananlar 18 bin TL ödedi. 2018’de bedelli askerlik uygulanmasından yararlanacaklar ise 15 bin TL ödeyecekler. Aleyhine AİHM’ye bireysel başvuru yaptığımız bedelli askerlik uygulamasının üzerinden yedi yıl geçmesine rağmen bedel sürekli düşürülmektedir. Bu durum 2011 uygulaması ile sonraki uygulamalar arasında eşitlik ilkesine aykırı bir şekilde fahiş bir fark olduğunu açık bir şekilde gösteriyor. İdare, tüm eylem ve işlemlerinde kamu yararı kadar hukuki eşitlik ilkesini de gözetmek zorundadır. İç hukuktaki tüm yasal süreç tükendikten sonra 3 Şubat 2017’de AİHM’ye bireysel başvuru yaptık. Başvurumuzun 2 yıl içinde sonuçlanmasını bekliyoruz. AİHM’nin lehimize karar vererek fazladan alınan paranın tazminat olarak tarafımıza ödenmesine karar vereceğini düşünüyoruz.”