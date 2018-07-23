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Bedelli askerlik için motosikletini satışa çıkardı

Edirne'de yaşayan 25 yaşındaki Umut Kaçar, bedelli askerlik ücretini yatırabilmek için çok sevdiği motosikletini satışa çıkardı.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 14:22
Bedelli askerlik için motosikletini satışa çıkardı

Edirne'de yaşayan 25 yaşındaki Umut Kaçar, 15 bin lira bedelli askerlik ücretini denkleştirebilmek için gözü gibi baktığı ve "Toros" adını verdiği motosikletini satışa çıkardı.

Kentteki bir çağrı merkezinde çalışan motor tutkunu Kaçar, bedelli askerlik haberini öğrendikten sonra 2016 model motorunu hemen internet sitesi üzerinden "Dosta gider, bedelli askerlik için" notuyla 15 bin lira bedelle satışa sundu.

Kaçar, gazetecilere yaptığı açıklamada, 15 bin liralık bedelli askerlik ücretini motosikletini satarak karşılamayı hedeflediğini söyledi.

'BAŞKA TÜRLÜ PARAYI DENKLEŞTİRMEM MÜMKÜN DEĞİL'

İşini bırakmamak için bedelli askerliği tercih ettiğini belirten Kaçar, "Edirne'deki bir çağrı merkezinde 3 yıldır çalışıyorum. Bedelli askerlik ücretini ödemek için motorumu satışa çıkardım. Başka türlü bu parayı denkleştirmem mümkün değil." dedi.

Uzun yıllardır motosiklet kullandığını ve sahibi olduğu motosikleti çok sevdiğini ifade eden Kaçar, şöyle devam etti:

"Motorumu çok seviyorum. Günlük hayatımda çok sık kullanıyorum. Hızı ve dayanıklılığından dolayı ona "Toros" adını verdim. Motoru satış amacım 15 bin lirayı karşılamak. Ben de askere gitmek isterdim ama şu anki durumda işime daha çok ihtiyacım var. Bundan dolayı bu yolu seçtim. 15 bin lirayı da bulmak için ya aracınızı satmanız lazım ya da kredi çekmeniz gerekli. Ben de 'malıma geçer sözüm' diyerek motosikletimi satmaya karar verdim. Çok fazla bir şey istemiyorum zaten. Şu anki piyasa değeri 15 bin lira. Buradan aldığım parayı da direk bedelli askerliğe vermeyi düşünüyorum. Sadece ben değil birçok arkadaşım da benim gibi araçlarını satışa sunuyor."

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2018 Pazartesi 14:22
  1. Edirne
  2. bedelli askerlik için motosikletini satışa çıkardı

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