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Bedelli askerlik için atını satışa çıkardı

Milyonlarca vatandaş tarafından merakla beklenen bedelli askerlik sonunda açıklandı. Bedelli için gereken 15 bin lirayı temin etmek isteyen vatandaşlar online satış sitelerine ilan vermeye başladı. Bu ilanlar arasında en dikkat çekeni ise atın satışa çıkarılması oldu.

19 Temmuz 2018 Perşembe 21:28
Bedelli askerlik için atını satışa çıkardı

31 Aralık 1993 ve öncesinde doğanların 15 bin TL bedel karşılığında 28 gün askerlik yapabilmesine olanak sağlayan "bedelli askerlik" düzenlemesinin de yer aldığı 18 maddelik torba yasa, TBMM'de 23 Temmuz Pazartesi günü görüşülecek.

BANKALAR HAZIRLIK YAPIYOR

Torba yasayla birlikte TBMM'den geçmesi planlanan düzenleme, iç piyasaya da hareketlilik getirdi. Bankalar bedelli askerlik kredileri için hazırlık yaparken ilginç bir de durum yaşandı.

BEDELLİ ASKERLİK İÇİN SATIYORLAR

Türkiye'de gayrimenkul, otomobil ve çeşitli taşınmazların yanı sıra kişisel eşyaların satışının yapıldığı internet sitesinde 'bedelli askerlik' başlıkları açılmaya başladı. Bazı kullanıcılar 40-50 bin TL'lik otomobillerini, bazıları da dairelerini bedelli askerlik için satışa çıkardığını yazdı.

Bedelli askerlik için satışa çıkarılanlarda drone, motosiklet, cep telefonu, daire, arsa ve otomobiller en çok başlık açılanlar arasında yer aldı.

SATILIK AT

İlanlar arasında en dikkat çekicisi ise İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki 100 metrekarelik daire oldu. Dairenin sahibi 'Bedelli askerlik için acil satılık' başlığıyla açtığı ilanda, dairenin krediye uygun olduğunu belirterek 148 bin TL istedi.

Bir başka vatandaş ise bedelli askerlik için atını satışa çıkardı. Sitede şu ana kadar bedelli askerlik için 60 başlığın açıldığı görüldü.

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2018 Perşembe 21:28
  1. İstanbul
  2. Türkiye
  3. bedelli askerlik

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