Bedelli askerlik düzenlemesinde karar günü

AK Parti, MHP’li üç üyenin desteğiyle komisyonda çoğunluğu oluşturuyor. MHP Lideri Devlet Bahçeli, geçen hafta “Bedelli olacaksa 28 güne ne gerek vardır? Bu kadar zahmete lüzum olacak mıdır? Adı üstünde bedelse verilir, sonuçta ilgililer terhis edilir” demişti. Bahçeli’nin mesajının ardından 28 günlük temel eğitimin kaldırılmasına yönelik beklenti güçlendi. Ancak temel eğitimden vazgeçilmesi durumunda 15 bin liralık bedelin arttırılması olasılığı da bulunuyor. MHP’li yetkililer dün akşam itibariyle kendilerine herhangi bir değişiklik bilgisi verilmediğini belirtti. Bu konudaki son karar için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatı bekleniyor. Yurtdışında yaşayıp bedelli askerlikten yararlanmak isteyenler ise 2 bin Euro’yu ödeyip Milli Savunma Bakanlığı’nca verilecek uzaktan eğitimi almaları halinde zorunlu askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacaklar. Gurbetçilere, internet üzerinden teorik askeri bilgileri alıp sınavı tamamlamaları halinde terhis belgeleri postalanacak. Teklifte yer alan ‘e-askerlik’ uygulamasının komisyonda çıkarılması da tartışılıyor.

ÇÜRÜK YERİNE BEDEL

Askerlik yaparken firar edenlerin de bedelliden yararlanması öngörülüyor. Teklifte bu yönde değişiklik yapılması bekleniyor. Bu hakkın, yaş şartını (31 Aralık 1993 ve öncesinde doğanlar) taşıyan 5 bin dolayında firariyi kapsayacağı belirtildi. Komisyona gelen mesajlar arasında, “askerliğe elverişli olmadıklarına” dair rapor alan bazı yükümlülerin bedelliden yararlanma talepleri var. Bu kabul edilirse çürük raporu alanlar da 15 bin lira karşılığında askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak.