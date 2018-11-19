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Bedelli askerlik celp ve eğitim yerleri son dakika e devlet sorgula

Bedelli askerlik eğitim yerleri için son dakika gelişmesi yaşandı. Bedelli askerliğe ilişkin celp ve sevk tarihleri açıklandı. Bedelli askerlik kapsamındaki eğitim çalışmaları 24 Kasım 2018 ile 7 Şubat 2020 arasında toplam 37 celpte icra edilecek.

19 Kasım 2018 Pazartesi 09:44
Bedelli askerlik celp ve eğitim yerleri son dakika e devlet sorgula

Bedelli askerlik başvuruları sona ermesinden sonra asker adayları, celp yerlerine ilişkin son dakika açıklamasını bekliyordu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bedelli askerlik eğitim yerlerine ilişkin açıklamada bulundu. Peki bedelli askerlik eğitim yerleri ne zaman açıklanacak? Bedelli celp dönemi e devlet üzerinden açıklandı mı?

 

Bedelli askerlik eğitim yerleri için son dakika gelişmesi yaşandı.  Bedelli askerliğe ilişkin celp ve sevk tarihleri www.turkiye.gov.tr adresinden açıklandı.

 

Milli Savunma Bakanı Akar, bedelli askerlik ile ilgili, "Şu ana kadar bize müracaat eden toplam 634 bin 415 gencimiz işlemlerini tamamladı. Önümüzdeki hafta gençlerimizin ne zaman, hangi ilde, hangi birlikte temel eğitim görevini yapacakları kamuoyuyla paylaşılacak. Gençlerimizin bedelli askerlik kapsamındaki eğitim çalışmaları 24 Kasım 2018 ile 7 Şubat 2020 arasında toplam 37 celpte icra edilecek. (Üs bölgesindeki kaza) Kara Kuvvetleri ve Genelkurmayın idari ve teknik soruşturması son aşamada. Rapor ulaşır ulaşmaz kamuoyuyla paylaşacağız." açıklamasında bulunmuştu.

 

 

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 09:44
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