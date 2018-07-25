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Bedelli askerlik caiz mi? Ahmet Mahmut Ünlü fetvayı verdi

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, bedelli askerlik ile ilgili, "Devletin verdiği böyle bir şeye caiz değil diyemeyiz." ifadesini kullandı.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 15:26
Bedelli askerlik caiz mi? Ahmet Mahmut Ünlü fetvayı verdi

İsmailağa Cemaati'nin önde gelen isimlerinden Ahmet Mahmut Ünlü, cevapla.tv'ye konuştu. Bedelli askerliğin caiz olup olmadığı hakkında yorumda bulunan Ünlü şunları kaydetti:

Yetki, devlete ve hükümete bırakılmış. Ulu’l-emr’e itaat olduğu için, meclis kararıyla alınıyorsa devlete bir fayda ve katkı vardır. O parayla da mühimmat ve silah alınıyordur… Dolayısıyla devletin verdiği böyle bir şeye caiz değil diyemeyiz.

 

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 15:26
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