Bedelli askerlik caiz mi? Ahmet Mahmut Ünlü fetvayı verdi

İsmailağa Cemaati'nin önde gelen isimlerinden Ahmet Mahmut Ünlü, cevapla.tv'ye konuştu. Bedelli askerliğin caiz olup olmadığı hakkında yorumda bulunan Ünlü şunları kaydetti:

“Yetki, devlete ve hükümete bırakılmış. Ulu’l-emr’e itaat olduğu için, meclis kararıyla alınıyorsa devlete bir fayda ve katkı vardır. O parayla da mühimmat ve silah alınıyordur… Dolayısıyla devletin verdiği böyle bir şeye caiz değil diyemeyiz.”