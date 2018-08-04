0553 313 94 23

Bedelli askerlik başvurusu nereden yapılıyor? Bedelli askerlik son başvuru tarihi ve bedelli askerlik son durum

Bedelli askerlik 1 Ocak 1994 öncesi doğanlar 15 bin TL para karşılığı 21 günlük askerlik yapacak. Bedelli askerlerin eğitim alacağı birlikler Ankara, Balıkesir, Burdur, İstanbul ve Samsun. Bedelli askerlik başvuruları da başladı. Milli Savunma Bakanlığının (MSB) yayımladığı kılavuza göre bedelli askerlik başvurusunda son tarih, 3 Kasım 2018. Bedeli başvuruları askerlik şubeleri,e-Devlet veya konsolosluklardan yapılacak. İşte, bedelli askerlik başvurusu hakkında tüm detaylar.

04 Ağustos 2018 Cumartesi 13:28
Bedelli askerlik başvurusu nereden yapılıyor? Bedelli askerlik son başvuru tarihi ve bedelli askerlik son durum

Bedelli askerlik 1 Ocak 1994 öncesi doğanlar 15 bin TL para karşılığı 21 günlük askerlik yapacak. Bedelli askerlerin eğitim alacağı birlikler Ankara, Balıkesir, Burdur, İstanbul ve Samsun. Bedelli askerlik başvuruları da başladı. Milli Savunma Bakanlığının (MSB) yayımladığı kılavuza göre bedelli askerlik başvurusunda son tarih, 3 Kasım 2018. Bedeli başvuruları askerlik şubeleri,  e-Devlet veya konsolosluklardan yapılacak. İşte, bedelli askerlik başvurusu hakkında tüm detaylar.

Bedelli askerlik düzenlemesinin de yer aldığı “torba kanun” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma (ASAL) Genel Müdürlüğü, kararın ardından bedelli askerlik sürecine ilişkin bir kılavuz yayımladı. Bakanlığın sitesinin çökmesine neden olan kılavuza göre, 15 bin lira karşılığında bedelli askerlikten yararlanmak isteyen hak sahipleri 3 aylık başvuru süresi (3 Kasım 2018 dahil) içinde işlemlerini gerçekleştirebilecek. Hak sahipleri, 3 aylık başvuru süresi (3 Kasım 2018 dahil) içinde işlemlerini gerçekleştirecek. Başvurular, askerlik şubeleri ya da e-Devlet’ten yapılacak. Yurt dışında yaşayanlar, konsolosluklara müracaat edecek.

BEDELİ ASKERLİK BAŞVURULARI 'ASAL'DAN YAPILACAK

Bedelli askerlik başvuru kılavuzu asal.msb.gov.tr adresinden yayınlandı. Başvurular e-devlet adresinden yapılacak. Başvuru sürecinde vatandaşlardan iki adımı takip etmeleri beklenecek;

Bedelli askerlikten faydalanmak isteyenler, E-Devlet kapısı (www.turkiye.gov.tr) üzerinden alınacak barkodlu ödeme belgesinin çıktısı ve Nüfus Hüviyet Cüzdanı ile birlikte bu belgede belirtilen banka şubelerinden herhangi birine giderek söz konusu bedeli yatıracak. Barkodlu ödeme belgesi ve bedelin yatırılmasını müteakip bankadan alınacak üç (3) adet banka dekontunun aslı ile birlikte en yakın Askerlik Şubesi Başkanlığına bizzat başvurulması gerekecek.

BEDELLİ ASKERLERİN 21 GÜN EĞİTİM ALACAĞI BİRLİKLERİ

58’inci Piyade Eğitim Alay Komutanlığı – Burdur

5’inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı – Sivas

1’inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı – Manisa

3’üncü Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı – Antalya

48’inci Piyade Eğitim Alay Komutanlığı – Tokat

15’inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı – Amasya

59’uncu Topçu Eğitim Tugay Komutanlığı – Erzincan

3’üncü Jandarma Eğitim Tabur Komutanlığı-Ezine-Çanakkale

1’inci Jandarma Eğitim Tabur Komutanlığı-Aydın

116’ncı Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı-Çanakkale

9’uncu Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı-Bilecik

Jandarma Muhabere Eğitim Tabur Komutanlığı-Seferihisar-İzmir

10’uncu Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı-Bornova-İzmir

15’inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı – Amasya

Haber Tarihi: 04 Ağustos 2018 Cumartesi 13:28
  1. Tokat
  2. Sivas
  3. Samsun
  4. Manisa
  5. İzmir
  6. İstanbul
  7. Erzincan
  8. Çanakkale
  9. Burdur
  10. Bilecik
  11. Balıkesir
  12. Aydın
  13. Antalya
  14. Ankara
  15. Amasya
  16. Bedelli askerlik başvuruları
  17. e devlet bedelli askerlik
  18. asal.msb.gov.tr
  19. bedelli askerlik facebook
  20. bedelli askerlik anket
  21. bedelli askerlik bahçeli
  22. bedelli askerlik bimer
  23. bedelli askerlik fakibaba
  24. ankara kuşu bedelli askerlik twitter
  25. tbmm bedelli askerlik 2017

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kemal her yolu deniyor! 1 tane bile eksik olsa...
    1. Kemal her yolu deniyor! 1 tane bile..
    2. Almanya'dan Türkiye açıklaması!..
    3. 2018 KPSS ÖABT giriş belgesiyle sınava..
    4. Geri dönüşüm makinesine düşen işçi..
    5. 9 aylık bebek beslenmesi nasıl..
    6. Kahramanmaraş'ta otomobil kanala uçtu:..
    7. Kapıyı açan polis 11 cesetle karşılaştı!
    8. 'Hesap İşlem Ücreti'nin yasal dayanağı..
    9. ABD'de mahkuma skandal muamele!
    10. Galatasaray'a icra şoku! Banka..
    11. Emmeyen bebek nasıl beslenir?
    12. Sınırda PKK operasyonu! Kıskıvrak..
    13. Ordu'da bıçaklı kavga: 1 kişi öldü
    14. CHP Samsun il başkan yardımcıları..
    15. Cuma namazı öncesi vaaz verirken vefat..
    16. Skandal patladı! Trump'ı zor günler..
    17. Beşiktaş-LASK Linz maçı biletleri..
    18. Galatasaray'a haciz şoku! Banka..
    19. Bebek masajı nasıl yapılır?
    20. Karamollaoğlu'ndan hükümete destek
    Tarihi sözler: Amerika belasını Türklerden...
    Tarihi sözler: Amerika belasını Türklerden...
    THY kariyer ilanları 2018
    THY kariyer ilanları 2018
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    "Kadınların böyle giyinmesine nasıl izin veriliyor?"
    "Kadınların böyle giyinmesine nasıl izin veriliyor?"
    İncirlik'teki ABD askerlerine tutuklama talebi!
    İncirlik'teki ABD askerlerine tutuklama talebi!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    ABD’den yeni yaptırım hazırlığı! “Cehennemden kesilen fatura…”
    ABD’den yeni yaptırım hazırlığı! “Cehennemden kesilen fatura…”
    Sağlık bölümleri taban puanları 2018
    Sağlık bölümleri taban puanları 2018