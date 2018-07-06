Bedelli askerlik başvurusu şartları 2018 bedelli askerlik yapmak için nereye başvuruluyor?

Seçimlerden sonrasına işaret edilen bedelli askerlikte son dakika gelişmesi yaşanıyor. Hükümetin bedelli askerlik konusunu çözmesi artık kesinleşti. Hatta bedelli askerliğin 15 Temmuz'dan sonra çıkacağı konuşulurken, bedelli askerlik ücreti ne olacak? Bedelli askerlik ücreti ödeme şekli nasıl olacak? Bedelli askerlikte yaş sınırı nedir? Bedelli askerlik başvuruları ne zaman başlayacak ve bedelli askerlik başvuru şartları nedir? Bedelli askerlik yapmak için nereye başvuruluyor? gibi soruları cevabı merak ediliyor.

Başbakan Binali Yıldırım, bedelli askerlik konusunda "Yeni hükümet açıklanacak. Önündeki birçok gündem maddesinden bir tanesi de bu olacak. Daha önce de söyledim, ben bunu bir 'bedelli' meselesinin üzerinde bir konu olarak görüyorum." ifadesini kullandı. AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal bedelli askerlik konusunda "Bilindiği üzere TBMM 15 Temmuzda özel gündemle toplanacak. Burada, partilerin meclis grupları 15 Temmuzdan sonra bir çalışma kararı almaları halinde bedelli askerlik konusunun 15 Temmuz'dan sonra görüşülebileceğini belirtti. Mahir Ünal "Partilerin meclis kurulları Anayasa gereği 1 Ekime kadar tatile de girebilir" dedi.

Bedelli askerlikte süreç nasıl işleyecek? Gruplar çalışmaya başladığında bedelli askerlik ile ilgili süreç başlayacak. Hükümet ilk olarak yaşı 28 olarak belirlemişti. Ancak beklenti 5 buçuk milyon gibi bir rakama çıkınca yaş 28'den 26'ya indirildi. Kesin karar ise ekim ayında belli olacak. Bedelli askerlik daha önceki senelerde 30 bin liralara kadar çıkmıştı. Ancak beklentinin yüksek olması bu fiyatların da makul bir düzeye çekilmesini sağladı. Hükümetin üzerinde çalıştığı fiyat aralığı 20 bin TL civarında.

Bedelli askerlik yapmak için nereye başvuruluyor?

2014'te çıkarılan bedelli askerlikte başvurular askerlik şubelerine, konsolosluklara ve cumhuriyet savcılıklarına şahsen yapılmıştı.2018 bedelli askerlikte süreç aynen 2014'te olduğu işlemesi bekleniyor. Dolayısıyla başvurunuzda size üzerinde tutarın ve banka hesaplarının bulunduğu bir doküman veriliyor. Bu dokümanla ödemenizi gerçekleştirdikten sonra, bedelli askerlik tutarının tamamı veya yarısının ödendiğini gösteren biri asıl 3 nüsha dekontu teslim ettiğinizde başvurunuz tamamlanmış oluyor. Başvuruların yurtiçinde askerlik şubelerine, yurtdışında konsolosluklara şahsen yapılması gerekiyor, posta ve vekaletle yapılan başvurular kabul edilmiyor.