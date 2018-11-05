Bedelli askerlik başvurusu bugün son mu? | Bedelli askerlik başvuruları bugün kaça kadar yapılacak? 

Bedelli askerlik başvuru süresinin bitmesine rağmen askerlik şubelerinin önünde yoğun kuyruklar devam ediyor. 4 Kasım Pazar günü de askerlik şubeleri bedelli askerlik başvurularını kabul etmişti ancak yoğunluğun halen devam etmesi üzerine bedelli askerlik başvuru süresi bugün (5 Kasım Pazartesi) de alınıyor. Peki Bedelli askerlik başvuruları bugün kaça kadar yapılacak? Bedelli askerlik başvuru süresi uzatılacak mı? İşte bedelli askerlikte son durum bilgileri…

Bedelli askerlikten yararlanmak isteyen adaylar bir yandan 21 günlük eğitim süresini doldururken, diğer yandan da yeni adaylar başvurularda bulunuyor. Milli Savunma Bakanlığı bedelli askerlik başvurularında son tarih 3 Kasım’ı işaret etmişti. Ancak 3 Kasım’ın cumartesi gününe denk gelmesiyle bedelli askerlikten yararlanmak isteyen vatandaşlar için başvuru tarihi uzatıldı. 4 Kasım Pazar günü de askerlik şubelerinde bedelli askerlikten yararlanmak isteyen vatandaşlar için mesai yapıldı. Ancak bedelli askerlik yoğunluğu yine bitmedi. Bunun üzerine Milli Savunma Bakanlığı, bedelli başvuru süresini bir gün daha uzattı. Bedelli askerlik başvurusu yapmak isteyen asker adayları, 5 Kasım Pazartesi günü saat 17:00’a kadar başvuruda bulunabilecek.