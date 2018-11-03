Bedelli askerlik başvurusu yarın askerlik şubeleri açık mı? Bedelli başvuru süresi uzatıldı mı?

Bedelli askerlikten yararlanacak asker adayları günlerdir askerlik şubeleri önünde uzun kuyruklar oluşturmakta. Milli Savunma Bakanlığı bedelli askerlik başvurularının 3 Kasım’da sona ereceğini açıklamıştı. Ancak yarın (4 Kasım Pazar) askerlik şubeleri bedelli askerlik mesaisi yapacak. Alınan bilgiye göre, yarından sonra bedelli askerlik başvurularının süresi uzatılmayacak.

Milli Savunma Bakanlığının, daha önce 3 Kasım'da sona ereceği açıklanan bedelli askerlik başvurularında mağduriyetler yaşanmaması için askerlik şubelerinde hafta sonu da mesai yapılmasına yönelik kararı kapsamında, başvurular yarın da yapılabilecek. Bedelli askerlik hizmetinden faydalanmak isteyenler, askerlik şubelerinde yarın da işlemlerini gerçekleştirebilecek. Bedelli askerlik başvuru süreci yarın itibariyle sona ermiş olacak. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Bedelli askerliğe şu ana kadar 723 bin kişinin başvurduğunu açıklamıştı.