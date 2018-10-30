Bedelli askerlik başvuru süresi uzatılacak mı? Bedelli askerlik son başvuru tarihi

Bedelli askerlikten yararlanmak isteyen asker adayları askerlik şubelerinin önünde uzun kuyruklar oluşturmaya devam ediyor. Bedelli askerlik başvurularında son gün 3 Kasım. Askerlik şubeleri, bedelli askerlik başvurusunda yaşanan yoğunluk nedeniyle hafta sonu ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda açık olmuştu. Ancak bedelli askerlik başvurularının son güne yetişmeyeceği açıklayan SİME-SEN Genel Başkanı Serdar Dursun sürenin uzatılmasını talep etti.

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Askerlik şubeleri 27, 28 ve 29 Ekim 2018 tarihlerinde hizmet vermeye devam edecektir." Açıklamasında bulunmuştu. Bedelli askerlik başvurusunda son tarih olan 3 Kasım öncesi yığılmaları önlemek amacıyla bu kararın alındı ancak yine de bedelli askerlik başvurularında yoğunluk devam ediyor. Büyük yoğunluğun yaşandığı bedelli askerlik başvurularının son günlerinde önemli bir çağrı yapıldı. SİME-SEN Genel Başkanı Serdar Dursun, yaptığı açıklamada, başvuru süresinin kalan günlerinde işlemlerin yetişmesinin imkansız olduğunu öne sürerek, 'Başvuru süresi makul bir kısa zaman daha uzatılmalı' çağrısında bulundu. Bedelli askerlik başvuru süresinin uzatılması konusunda şuana kadar Milli Savunma Bakanlığından bir açıklama gelmedi.

Bedelli için uzun kuyruk

Bedelli askerlik uygulamasından yararlanmak isteyenler başvuru için Ankara Asker Alma Bölge Başkanlığı önünde uzun kuyruk oluşturmuştu. Bedelli askerlik işlemlerini tamamlamak için sabah saatlerinden itibaren Ankara Asker Alma Bölge Başkanlığına gelen çok sayıda aday Başkanlık önünde 1 kilometreyi bulan kuyrukta sıraya girmişti.

6 yüz 72 bin 306 kişi bedelli için başvurdu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 24 Ekim'de katıldığı AA Editör Masası yayınında bedelli askerlik için 672 bin 306 kişinin e-devletten başvuru yaptığını, 377 bin 410 kişinin de dekontlarını askerlik şubelerine teslim ettiğini açıklamıştı.